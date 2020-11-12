為萊豬「源頭管理、明白標示」 柯文哲親赴行政院會溝通
為萊豬「源頭管理、明白標示」 柯文哲親赴行政院會溝通
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-12 11:58:32
台北市長柯文哲今天（12日）上午親自前往行政院會，向院長蘇貞昌提出因應萊豬進口應該做的措施。柯文哲再度強調，源頭管理跟明白標示兩個要點最重要，並且要求瘦肉精檢出量應明定為0.010ppm，以及給進口豬肉QR code以便後續追蹤。柯文哲也強調，今天並非來吵架的，而是希望能夠理性務實地解決瘦肉精豬肉進口的爭議。
以往由副市長代為參加的行政院例行院會，今天柯文哲改為親自參加，為的就是要針對萊豬進口議題，向行政院長蘇貞昌喊話。柯文哲表示，不是為了來吵架的，而是用很科學的態度處理這問題。「兩個原則，源頭管理、明白標示。具體建議就4項，既然codex的標準是10個ppb，那就不要寫0.01ppm，改成0.010ppm，不要留下一個台灣故意要放水的口實，不必要」柯文哲說，「第二點就源頭管理。事實上我們作為進口國家，我們當然有權利要求生產國一些標準，比方說飼料濃度要用多少、屠宰前要停藥幾天，這我們可以要求啊」。「第三點就是明白標示，如果在美國賣豬肉他都可以標示萊克多巴胺，有什麼問題在台灣賣豬肉不用標？」柯文哲說，「你就明白標示，而且在進口的貨物有含萊克多巴胺的豬肉就給他另外一個稅號，這樣就解決了。」而柯文哲所提出的第四點，則是針對進口豬肉標示QR code以便管理。「既然在中央政府有追溯追源管理資訊系統，這批貨物給他一個QR Code，只要貨物有QR Code，後續在流動的時候，像台北市政府就有食材登錄系統，就很容易溯源」。柯文哲強調，必須要讓民眾有自由選擇的權利。「你都知道這是含有瘦肉精的豬肉，要買就買不買就算了，這叫自由選擇權利，我們不希望人民沒有選擇的權利。」柯文哲說，「所以我跟蘇院長說，這這麼簡單的問題何必搞到社會動盪不安，不需要，理性務實態度把問題解決掉。」柯文哲也表示，蘇貞昌在聽聞後，也指示衛福部跟農委會研究看看。