役男4個月軍事訓練 可申請2個暑假服役折抵
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-12 12:40:00
為了讓役男在學校畢業之後，可以直接投入職場，不因當兵而中斷，83至92年次出生役齡男子，可以提出申請經過抽籤，就可以利用在學期間連續2個暑假共4個月時間服完兵役，這項申請到16日下午5點截止，想要明年暑假分期服役者可得把握時間，儘早完成線上申請。
新北市民政局提醒，今年內政部規劃3梯次4200位名額，目前逾8000人申請，將透過公開抽籤擇定，凡就讀國內外專科以上學校，83至92年次出生役齡男子想要在明年暑假分期服役，可以線上申請。 民政局長柯慶忠表示，自101年實施常備兵役分階段軍事訓練政策，役男能於求學期間分2階段服役，避免畢業後因兵役問題影響後續求職或進修規劃，今年申請更持續開放讓役男線上填選想服役的軍種，有意願者把握時間報名。
柯慶忠說，今年申請人數超過公告名額，預計近日申請人數會再攀升，中籤率約4-5成，役政署規劃17日公開抽籤，新北也將同步公告抽籤結果於「新北役男大亨ONLINE」網站，申請役男可上網核對申請序號末2碼確認是否中籤。
中籤後，戶籍地區公所將會查驗在學狀況確認學籍，並於明年1月前通知役男進行徵兵檢查，經判常備役體位者，依梯次分別於110年、111年分2年暑假入營。民政局提醒，役男線上申請時務必謹慎考量，擇定1個梯次及軍種送出後即不可再更換申請，並須於規定的暑假時段內服役，不得任意變更。