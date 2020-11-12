萊豬顫抖影片是真的！林為洲：我們要反告農委會
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-12 12:13:59
國民黨團立委們日前聯合在臉書上公布影片，內容為豬隻躺在地上顫抖，描述吃下有萊克多巴胺的豬健康狀況不佳。農委會指控該影片造假，要求國民黨團下架否則就要提告。今（12）日國民黨團總召林為洲回擊，表示影片經過查證，是一家位於明尼蘇達州的養豬、屠宰廠，該廠確實都用含萊劑的飼料餵豬，對於農委會的要求，林為洲不滿表示「在野黨你們管的啊？如果這樣我們罷審預算，還要反提告。」
國民黨立委們日前集體在臉書張貼影片，該影片中，豬隻豬隻顫抖、健康狀況十分不好，原先民眾覺得萊豬不好，但都不了解實際情況，經過影片詮釋，可說是把恐懼「具象化」，農委會駁斥，指影片造假，並要對國民黨提告。林為洲表示，他們在收到影片時，疑慮比農委會更深，公布影片前就去查證，最後證實是2015年，中國要進口一家明尼蘇達州，名為QPP的豬肉飼養、屠宰場的肉品前，先去查廠所拍攝的影片，該廠商確實都用含有萊劑的飼料餵食豬隻，在查廠過後，中國方面也不進口該廠的豬肉。林為洲表示，如果未來開放萊豬進口，這家廠商的肉品就有可能運到台灣。
對於農委會指控，豬隻顫抖跟吃了萊克多巴胺不一定有關，林為洲反駁「問題他們確實都吃萊克多巴胺，你告我就告錯了，昨天農委會主委陳吉仲說『只有少部分的豬會這樣』，不就承認吃了萊濟的豬會有，我們照到的就是這部分的豬，哪裡有疑義？違反社維法？」國民黨立委賴士葆則嗆，指農委會最可惡的地方在於他們要用公帑來告在野黨，「全世界民主國家沒有一個這樣的，民進黨獨裁行為又一樁」。