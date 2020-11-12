藍批口水打房　財長鬆口2年內擬增囤房稅、補助款納考核

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藍批口水打房　財長鬆口2年內擬增囤房稅、補助款納考核

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-12 12:28:01

國內10月
▲政府到底要不要打房？藍委質疑政府只是口水打房，財政部長蘇建榮鬆口2年內考慮提高囤房稅，各縣市配合程度也將納入補助款考核依據。（圖／NOWnews資料照片）
政府到底要不要打房？財政部日前放話要查紅單及預售屋交易逃漏稅，但國民黨立委賴士葆及曾銘宗批評政府只是口水打房，財政部長蘇建榮今（12）日表示已成立小組要求各區國稅局查稅，但也要跟內政部配合。至於蘇建榮之前鬆口考慮中長期調高囤房稅，只是「中長期」是多久？蘇建榮今日明確回應「大概1、2年內」，並強調比起房屋稅率，稅基調整更重要，擬再將地方政府有關不動產稅基及房屋稅徵收情況納入一般補助款考核依據。
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曾銘宗質詢指出，根據內政部統計資料來看，今（2020）年第2季全國住宅價格指數年增3.74%，而且6都均呈現上漲，其中又以台南市年增5.46%最多，再來是台中市3.69%，台北市漲最少1.12%，顯示近期房屋有全面上漲趨勢。國民黨立委賴士葆也提到今年前10月土增稅及契稅都創下20多年新高，也反映房市交易熱絡。
對於目前房市有沒有過熱？現在是不是打炒房時機？蘇建榮坦言中南部比較熱，有區域性過熱的現象，行政院也已組跨部會小組，針對目前房價上漲問是提出對策，只是這也不是打不打房問題，是希望透過相關措施讓房市健全發展，抑制投機性炒作。

至於央行總裁楊金龍認為現在不是打房時機，但副總裁陳南光覺得必須超前部署，蘇建榮則說這是跨部會工作，每個政策有出場的時序，行政院已有跨部會小組未來會提出方案，各部會一起推出政策才會發揮作用，財政部也會適時對房價做關注，目前國稅局也針對紅單及預售屋成立專案小組進行查核

不過，賴士葆及曾銘宗質疑政府只是口水打房，財政部根本還沒動起來，蘇建榮表示已成立小組要求各區國稅局查稅，一開始先針對特定熱區住行查核，但也要跟內政部配合，就算查到也要看明年5月有沒有誠實申報，賴士葆則要財政部半內清查完畢。

對於公股行庫調降房貸成數，房貸加信貸由8成5降至8成，財政部是否會進一步要求調降？蘇建榮說，成數問題是金管會及央行選擇性信用管制範圍，財政部雖是公股管理機關，但金融監理仍要尊重金管會及央行作為。至於未來打房工具，之前蘇建榮曾表示中長期考慮提高囤房稅，曾銘宗今日進一步追問「中長期」是多久？蘇建榮明確回應「大概1、2年內」。

不過，蘇建榮強調，除稅率之外，稅基調整也很重要，這部由地方政府負責，前幾周也已要求也方政府對房屋評定現場要做適當調整，未來若不做調整，會與主計總處溝通，取得同意後，將這部分納入補助款的考核依據。
蘇建榮進一步指出，現行財劃法公式中，就有包含財政努力程度，地價稅、房屋稅、土增稅都在其中，過去也曾納入補助款發放的考核依據中，但已在2017年拿掉，當時是考量地方政府已調高一波稅基，現在考慮要重新納入，即各地方政府合理調整不動產稅基及房屋稅徵收情況列入一般補助款的考核項目。
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