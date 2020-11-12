歷經1個月審查！萊豬、美牛進口8項行政命令全送交院會
歷經1個月審查！萊豬、美牛進口8項行政命令全送交院會
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-11-12 12:20:41｜update2020-11-12 12:22:03
立法院社福衛環委員會今（12）續審開放萊劑美豬等8項行政命令，另經1個月審查後，今日經朝野黨團協商後，8項行政命令連同102項提案均交付院會。
立法院社福衛環委員會今續審查衛福部「散裝食品標示規定」、「散裝食品標示規定」第五點規定、為廢止101年9月6日公告之「散裝食品標示相關規定」、「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」、「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」、「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」等8個修正案。衛環委員會過去1個月直至昨日為止，僅審查完成3案，但今日讓4至8案一併讓立委發言，直至今上午11時左右即完成所有8案的發言討論。朝野兩大、兩小黨團於10時左右陸續動員立委到場進行表行，議場一時變得人聲鼎沸，途中歷經2次休息與數位立委發言，之後經朝野黨團幹部協商，於中午11時30分左右由召委蔣萬安宣布，將8項行政命令與其他102項提案送交院會。當「散會」聲一起時，在場諸位立委隨即叫好並陸續離場。