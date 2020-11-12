李李仁「請辭行腳節目」原因曝光　偶像劇男神卡位接棒

我是廣告 請繼續往下閱讀
王傳一剛出道時，曾以團體身分主持過外景，從此便養成了出去玩都要保持一顆冒險的心，他笑說：「我本身是什麼都不怕的人，也喜歡嘗試各種事物，且都是先做了再說。」他表示自己演了十幾年的戲，這次有機會接主持，「是開心大過於緊張」，喜歡節目人文氣質調性的他，坦言不喜歡用喧鬧、搞笑的方式來主持，想體驗不同的打工經驗、瞭解各地人文，以主持人的角度帶觀眾看這個節目。至於體力的部分，他完全不擔心，只是苦笑說：「我跟這節目好像風水不太對，每次都會受傷。」第一次來是腰受傷、第二次是膝蓋痛，而且前一天都沒事，「今天拍宣傳照、早上就落枕，前天還失眠。」製作人笑虧：「太緊張？」王傳一大笑：「我是太開心，現在就看第一次錄影的時候會不會好一點。」
擔任過兩次節目來賓的王傳一，對於搭檔「肯納」也有了一定的熟悉度，他認為肯納的外型對觀眾來說非常特別，中文如此流利卻有著外國人（台非混血）的樣子，「我們小時候玩的土味玩意，都是他小時候不曾接觸過的」，完全是用不同角度去看在地的事物。王傳一也表示接下來會讓肯納多發揮，肯納卻擔心的說：「我知道一哥很幽默，但我怕跟不上，而且很怕把一哥講的幹話當真。」王傳一笑說：「千萬不要走心！大家都是出來混的，只要記得我勾著你肩膀時說的話都是真的就好。你不用怕，跟我的互動有衝突感，觀眾會更喜歡。」