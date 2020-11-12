影／19歲男子凌晨「偷開公車」 沿路撞警破窗逮人
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-12 12:52:10
桃園市中壢區一名19歲的蔡姓男子，今(12)日凌晨零時左右，路過桃園客運中壢總站，見司機下車休息，竟自行上車發動引擎將末班的1路公車開走。但可能不熟悉大型公車的駕馭，沿途擦撞了多輛停放路旁的車輛，最後遭到追上的員警破門將他逮捕帶回偵訊，全案也依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。
中壢警方指出，這名蔡姓男子12日凌晨在桃園客運中壢總站附近，看見司機下車休息，車鑰匙又未拔出取走，居然因此潛入車內將車發動開走，離開時還撞及停在一旁的另一輛公車，車站人員雖上前制止，但也只能眼睜睜看著公車離去。蔡男將這輛末班1路公車朝龍岡方向駛去，但可能因為不熟悉大型客車的駕駛技巧，沿途約300公尺的路程，接連擦撞了許多停放在路邊的汽機車，最後還撞上路邊的柱子才停下車，卻也因此引起中壢分局員警注意，上前破門將他逮捕。蔡男偷開走公車，造成了另一輛公車的後照鏡損毀、另一輛的公車擋風玻璃破裂，沿途並擦撞一輛轎車和早餐店鐵捲門及玩具店招牌。中壢警方表示，蔡男接受偵訊時，並未發現他有酒駕或吸毒情形，但被捕後口中不斷喃喃自語且情緒十分不穩定。全案將依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。