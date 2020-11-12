台美經濟對話20日登場 吳釗燮：會後可望簽MOU
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-12 13:09:51
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）日前宣布，第一屆台美經濟繁榮夥伴對話，將於11月20日，在華府和台北同時登場。外交部長吳釗燮今（12）日表示，非常有信心在20號協商之後能夠有更多穩定基礎，往後來拉升與美國的關係，可望簽署「合作瞭解備忘錄」（MOU）。
立院外交及國防委員會審查今（12）日審查外交部預算。包括民進黨立委羅致政、王定宇，以及國民黨立委陳以信等人在質詢時，都關切台美經濟對話未來是否可能成為常態機制，若美國政黨輪替、拜登政府上台，是否能持續。吳釗燮表示，有信心不受美國大選結果影響，外交部會努力確保相關對話持續進行，成為常態機制、制度化，他個人對此很有信心。吳釗燮也透露，台美雙方正密切磋商，對話後可望簽署一份MOU。
首屆台美經濟繁榮夥伴對話20日在華府與台北同步登場，經濟部次長陳正祺、工業局副局長楊志清、國貿局副局長劉志宏等7人將組團前往華府，經濟部長王美花與行政院政務委員鄧振中則坐鎮台北，將與國家發展委員會、科技部、教育部、財政部、外交部等部會代表，透過線上會議模式，共同與美國國務院次卿柯拉奇（Keith Krach）等美方代表對話。
根據規劃，台美經濟對話將聚焦全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網路、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題。
國民黨立委呂玉玲質詢時憂心，台美經濟繁榮夥伴對話會不會因為政黨論替就中斷，吳釗燮回應表示，「不會，我有信心」，之後雙方談論的內容、簽署協議也都會公開。