打臉柯文哲 政院：北市牛肉麵節冠軍就用含萊劑牛
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-12 12:55:02
萊豬大戰朝野持續交鋒！台北市長柯文哲今（12）日特地列席行政院院會，建議萊豬應「明白標示」。行政院發言人丁怡銘在院會記者會上表示，台北市辦的牛肉麵節，今年的冠軍用的就是含萊克多巴胺的美牛。證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題。「如果萊克多巴胺有問題，相信台北市也不會由副市長親自去頒獎」。
柯文哲上午列席行政院院會，在臨時動議時發言，當著行政院長蘇貞昌的面，建議政府要做好萊克多巴胺的源頭管理跟明白標示。丁怡銘轉述，柯文哲於臨時動議的時候提出相關建議，由於牽涉科學標準和衛生專業的範疇，蘇貞昌最後請衛福部和農委會於會後做回應。丁怡銘也說，當時只有柯文哲發言，其他五都代表沒有發言。
對於柯文哲的建議，丁怡銘表示，台北市辦的牛肉麵節，今年的冠軍用的就是含萊克多巴胺的美牛，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題。如果萊克多巴胺有問題，相信台北市也不會由副市長親自去頒獎。
丁怡銘表示，台灣要和國際做生意，貿易往來的標準，不能自己關起門來訂，美牛的萊克多巴胺，台灣人已經吃了8年，成分跟美豬是一樣的。而且台灣民眾食用美牛已經比進口30年的美豬還要多5倍，證明其實美豬沒有競爭力，市佔率才會只有1%，也比不上美味的台灣豬。丁怡銘說，至於標示的部分，萊劑是一種飼料的添加物，是去驗證經過代謝之後的殘留值，不是直接添加在食物裡面，目前都是針對殘留值訂定標準，也不會再去針對動物變成肉之前吃了什麼。