不懼新冠肺炎疫情的影響，國內量販業者不斷推活動，希望刺激國內消費，知名連鎖賣場Costco好市多也不例外，搶在年底北台中店即將開幕，預計在11/20開幕，為了搶人氣，除了賣場4000多種品項外，這回還有北台中店限量獨賣商品。 我是廣告 請繼續往下閱讀 獨家商品包含美國加州葡萄牙酒聖地NAPAVALLEY產出的「OPUS ONE」、樂高迷必收藏的「Marvel Studios限量鋼鐵人頭像樂高積木」、瑞士知名PAMP鑄幣廠推出的「財富女神金條」，甚至還有Ford Ranger最高等級五人座皮卡車」，以及法國設計、波蘭製造的「7人座動力遊艇」。▲Costco好市多北台中店即將開幕。好市多「北台中店」開幕搶先看！獨賣商品一次公開（圖／記者劉雅文拍攝） Costco台灣總經理趙建華表示，這次今開幕的北台中店，總樓板面積13680坪，擁有地下一層、地上四層的配置，還是全台擁有最多汽車停車位的賣場，旁邊還設置中部地區首間好市多自助加油站。直擊北台中店開幕記者會，現場還看到北台中店獨賣的大型重機GSX-R1000R，根據官網標示售價為82萬8000元，Costco現場開價直砍近3萬，獨賣只要79萬9999元。▲好市多北台中店獨賣的大型重機GSX-R1000R，根據官網標示售價為82萬8000元，Costco現場開價直砍近3萬，獨賣只要79萬9999元。（圖／記者劉雅文拍攝）