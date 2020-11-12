影／國家隊又出包！彰檢查獲口罩公司販售未經許可口罩

我是廣告 請繼續往下閱讀
再度查獲口罩國家隊禁不起口罩暴利誘惑，偷偷擴廠生產未經核准的醫用口罩魚目混珠，甚至還冒險印上MIT雙鋼印上繳國家徵用口罩，彰化地檢署接獲檢舉，口罩製造商健康天使公司在未經通過許可下，擅自擴充產能生產口罩，違法製造口罩高達1033萬多片，檢方前往查緝後，扣押違法口罩，保守估計每個月不法獲利上千萬元。
彰化地檢署指派檢察官賴政安指揮偵辦，經查發現「健康天使公司」於田尾鄉四維巷內一處廠房擅自增加產線，販售國家隊口罩，比對相關資料蒐證後，昨（11）日下午協同縣調站、縣衛生局、縣府經濟暨綠能發展處等人前往該公司工廠及倉庫等處進行搜索，現場扣得未經核准擅自製造口罩數量1906箱（每箱皆為2000片，共3,812,000片）、口罩機2台、雙鋼印模具7組。
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，健康天使公司有取得衛生福利部第一等級醫療器材許可證，可製造生產第一等級醫療器材醫用口罩，且經中央流行疫情指揮中心列為定額徵收醫用口罩之廠商（俗稱口罩國家隊），但許可製造廠商地址為田尾鄉中山路某處。
但盧姓業者卻從9月底起，未經核准在該公司二廠（四維巷）擅自製造生產「健康天使」品牌醫用口罩，並以鴻海奈米公司名義對外販賣，經核算已銷售違法製造口罩數量高達1033萬1300片，其中包含交給國家隊421萬2000片。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。