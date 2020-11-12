陳吉仲批「萊豬片」100％不實將提告　藍委氣炸要刪預算

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陳吉仲今出席立院經濟委員會前受訪表示，這段影片是美國動保組織2015年於明尼蘇達州的一家屠宰場所拍攝，內容是要督促美國農業部門推動快速屠宰，並讓屠宰過程更符合人道福利等議題，該影片全長約3分多鐘，片中一字未提萊克多巴胺。
陳吉仲強調，國民黨會使用這段影片，「100％移花接木、100％是不實影片」；如果真的使用瘦肉精會出現這些症狀，那農民怎還會敢使用？國民黨應提出豬隻會出現這些症狀的實際證據，否則應盡速下架；若國民黨願意下架道歉，該會就不會提告，倘若未下架影片，將依據社會秩序維護法，移送警政單位處理。
對於農委會所說的「移送」一詞，立法院今上午的經濟委員會吵成一團。國民黨團總召林為洲表示，該影片並未變造，是確實拍到得屠宰場片段，且該屠宰場所用豬隻也確實是用瘦肉精餵養；陸方當時就是看到這段影片後，不允許這家屠宰場進口豬肉。
林為洲說，國民黨會發出這段影片是要警示農委會，想不到防檢局「吃飽太閒」，不經查證就「膝蓋式反應」馬上提告，以為「在野黨也是你們管的？」
林為洲要求，農委會與防檢局應立即撤告並道歉，否則國民黨不僅不會下架影片，還會反提告汙衊，並全面抵制農委會與防檢局預算。
國民黨立委翁重鈞說，防檢局編列廣告宣導政策預算高達7千萬，搞不好是所有機關當中最高的，如果要用提告來了解真相，那就把預算刪除掉，在法律上看誰對誰錯。
國民黨主席江啟臣也指出，執政黨拿公帑在告在野黨，「很偉大」，為什麼不敢拿自己的錢來告？憑什麼不讓人民來質疑政府，這算是什麼民主？如果說提告就能解決瘦肉精問題，那就「把我們關起來」；所謂政府的責任應該是為人民說明，而不是叫民眾「shut up」（閉嘴）。
針對在野黨立委質疑，陳吉仲回應，萊克多巴胺議題是屬於公共政策，農委會也尊重各界立場，但他們不會拿法律工具來對付公共議題；這段影片共長達3分鐘，而國民黨僅截取16秒，還取解其原意，所以定義這些行為是散播不實訊息；不過，只要國民黨下架影片，就不會移送，他知道今天是要審查預算，不會無故去製造紛爭。
最後，經濟委員會今日原定續審110年度農委員會及所屬單位預算案，但在朝野立委吵得不可開交之下，由召委賴瑞隆宣布進行朝野協商，並於下午1時30分後繼續審查。