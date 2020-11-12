陳吉仲批「萊豬片」100％不實將提告　藍委氣炸要刪預算

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

陳吉仲批「萊豬片」100％不實將提告　藍委氣炸要刪預算

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-12 13:33:12｜update2020-11-12 13:34:12

▲國民黨主席、立委江啟臣今（12）指出，政府的責任應是將向人民說明政策，不是叫人民閉嘴。（圖／翻攝自國會頻道）
▲國民黨主席、立委江啟臣今（12）指出，政府的責任應是將向人民說明政策，不是叫人民閉嘴。（圖／翻攝自國會頻道）
國民黨10日發出一段豬隻顫抖的影片，並將之與瘦肉精飼料做連結。對此，農委會主委陳吉仲今（12）於立法院駁斥，該影片是美國動保組織探討屠宰制度，與萊克多巴胺無關，「100％是不實影片」；若是國民黨不下架影片，將移送法辦。隨後，立院經濟委員會上，藍綠兩黨立委就此事吵得不可開交，更有藍委直言要刪光農委會防檢局預算以示抗議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨日前於臉書發表一段影片，片中出現豬隻疑似吃了瘦肉精飼料後出現無助顫抖的片段，令人看了怵目驚心。對此，防檢局昨日表示，該影片原始來源係美國動物組織（Animal Outlook）用於探討該國豬隻屠宰流程，內容完全未提到豬隻使用瘦肉精等議題；目前已蒐集有心人士在網路惡意散佈假消息的證據，將移請警調單位偵辦。
陳吉仲今出席立院經濟委員會前受訪表示，這段影片是美國動保組織2015年於明尼蘇達州的一家屠宰場所拍攝，內容是要督促美國農業部門推動快速屠宰，並讓屠宰過程更符合人道福利等議題，該影片全長約3分多鐘，片中一字未提萊克多巴胺。

陳吉仲強調，國民黨會使用這段影片，「100％移花接木、100％是不實影片」；如果真的使用瘦肉精會出現這些症狀，那農民怎還會敢使用？國民黨應提出豬隻會出現這些症狀的實際證據，否則應盡速下架；若國民黨願意下架道歉，該會就不會提告，倘若未下架影片，將依據社會秩序維護法，移送警政單位處理。

▲農委會主委陳吉仲今（12）強調，國民黨應將不實影片下架，否則將移送法辦。（圖／翻攝自國會頻道）
▲農委會主委陳吉仲今（12）強調，國民黨應將不實影片下架，否則將移送法辦。（圖／翻攝自國會頻道）
對於農委會所說的「移送」一詞，立法院今上午的經濟委員會吵成一團。國民黨團總召林為洲表示，該影片並未變造，是確實拍到得屠宰場片段，且該屠宰場所用豬隻也確實是用瘦肉精餵養；陸方當時就是看到這段影片後，不允許這家屠宰場進口豬肉。

林為洲說，國民黨會發出這段影片是要警示農委會，想不到防檢局「吃飽太閒」，不經查證就「膝蓋式反應」馬上提告，以為「在野黨也是你們管的？」

林為洲要求，農委會與防檢局應立即撤告並道歉，否則國民黨不僅不會下架影片，還會反提告汙衊，並全面抵制農委會與防檢局預算。

國民黨立委翁重鈞說，防檢局編列廣告宣導政策預算高達7千萬，搞不好是所有機關當中最高的，如果要用提告來了解真相，那就把預算刪除掉，在法律上看誰對誰錯。

國民黨主席江啟臣也指出，執政黨拿公帑在告在野黨，「很偉大」，為什麼不敢拿自己的錢來告？憑什麼不讓人民來質疑政府，這算是什麼民主？如果說提告就能解決瘦肉精問題，那就「把我們關起來」；所謂政府的責任應該是為人民說明，而不是叫民眾「shut up」（閉嘴）。

針對在野黨立委質疑，陳吉仲回應，萊克多巴胺議題是屬於公共政策，農委會也尊重各界立場，但他們不會拿法律工具來對付公共議題；這段影片共長達3分鐘，而國民黨僅截取16秒，還取解其原意，所以定義這些行為是散播不實訊息；不過，只要國民黨下架影片，就不會移送，他知道今天是要審查預算，不會無故去製造紛爭。
最後，經濟委員會今日原定續審110年度農委員會及所屬單位預算案，但在朝野立委吵得不可開交之下，由召委賴瑞隆宣布進行朝野協商，並於下午1時30分後繼續審查。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀