北市府跨年壓軸是他！蕭敬騰獻2021全台首唱

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北市府跨年壓軸是他！蕭敬騰獻2021全台首唱

記者羅凌筠/綜合報導

calendar_today2020-11-12 13:50:45

▲蕭敬騰將在台北跨年獨家首唱年度單曲《猴籠》。（圖／TVBS提供）
▲蕭敬騰將在台北跨年獨家首唱年度單曲《猴籠》。（圖／必應提供）
台北市政府2021跨年晚會今（12）日揭曉4組超強卡司，迷幻王子林宥嘉、金曲歌王蕭敬騰、新生代女歌手張若凡、超人氣樂團宇宙人入列。蕭敬騰將在台北101煙火施放後，成為2021年第一位站在府前廣場演出的歌手，預告將獨家帶來5大彩蛋，不僅有年度單曲《猴籠》live首唱，更加碼新年禮「新單曲」的全球首唱，滿足大家對老蕭新歌的引頸期盼。
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▲林宥嘉上台前會先跟老婆告白。（圖／TVBS提供）
▲林宥嘉上台前會先跟老婆告白。（圖／必應提供）
整場跨年演出從舞台、編曲、視訊等皆進化升級，蕭敬騰更透露當天將有神祕快閃嘉賓助陣。團隊求新求變，蕭敬騰這次也與美國藝術家詹姆士（JAMZ）再次攜手，為跨年演出量身打造專屬的Dance Monkey視覺，當天更會有此全新視覺的特製限量周邊產品發送。蕭敬騰開心表示，這次曲目安排「保證炸」，要跟粉絲一起從2020年high到2021年，沒有要給大家任何喘息空間。
▲宇宙人首度登上台北新年城。（圖／TVBS提供）
▲宇宙人首度登上台北新年城。（圖／必應提供）
林宥嘉在2020年迎來女兒的誕生，是人生中別具意義的一年，但2020年的最後一晚已經確定要在跨年演出中度過，沒辦法和家人相聚，林宥嘉不改暖男性格，甜蜜表示：「上台前一定會先和太太說句『我愛你』；今年要和工作夥伴一起迎接跨年的那一刻，相信會讓新的一年都充滿動力！」
▲張若凡首度參與大型跨年晚會非常緊張。（圖／必應提供）
▲張若凡首度參與大型跨年晚會非常緊張。（圖／必應提供）
宇宙人則在2020年初第一次站上小巨蛋舞台，完成萬人演唱會，回想起台下粉絲全都戴上口罩的場景，坦言一輩子也不會忘記。出道10年，這次將首度站上台北跨年舞台，宇宙人感性地道：「很想趕快上台跟大家一起度過2020年，也謝謝所有參與防疫的人員，若不是他們的奉獻，我們不可能有這些演出舞台。」而第一次唱跨年晚會的張若凡，則是已經緊張到失眠，還報名了一對一的游泳課，勤練肺活量，誓言要讓live演出更臻完美。
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