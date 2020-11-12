快訊／新增5例境外移入個案！均為印尼籍女性移工

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布，國內新增5例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確定病例（案586至590），均為來台工作的20多歲至30多歲印尼籍女性移工。

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指揮中心表示，5名個案分別於10月28日及29日自印尼搭機來台，入境後至集中檢疫所檢疫；其中案590於10月29日至11月11日有輕微發燒症狀，僅自行服藥未向檢疫所人員通報，其餘4人檢疫期間均無症狀；5人分別於11月10日及11日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心指出，由於案586至589入境後至檢疫期間無症狀，且未與他人接觸，因此無須匡列接觸者；案590接觸者暫匡列91人，包括同班機接觸者及同車接觸者等，均列自主健康管理。

指揮中心統計，截⾄⽬前國內累計10萬4908例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10萬3462例排除），其中589例確診，分別為497例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號；確診個案中7人死亡、532人解除隔離、50人住院隔離中。