99%孩童鈣不足　柚子醫生：每日兩份鮮乳掌握成長關鍵！

對小朋友、兒童來說鈣質、蛋白質是成長發育很重要的營養素，但根據衛生福利部國民營養健康狀況資料，發現99%孩童鈣不足且乳品類攝取不足一份的比例竟高達8-9成。台灣孩子疏忽喝足鮮乳的狀況嚴重，家長們對於每日鮮乳最低攝取量認知不正確，進而未讓孩童每天喝鮮乳，導致孩子鈣質攝取不足，顯示家長觀念需再教育！

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陳木榮醫師指出，國健署曾在2013至2016年間調查過台灣國小學童，發現學童飲食中「鈣質」攝取不足的問題比以往更加嚴重。而國民健康署「我的餐盤」中，就提倡每天要喝足1.5杯到2杯240毫升的鮮乳，可見攝取足量鮮奶是相當重要的。

柚子醫生：鮮乳為孩童成長重要飲品 是其他早餐飲品無法取代





正值期中考週，家長的專注力都在孩童是否有做好複習的功課外，也需要多關注孩童成長，以及孩童營養攝取是否足夠。陳木榮醫師提醒：「建議可以準備鮮乳，補足鈣質、更能攝取蛋白質補充體力，讓身體攝取均衡的營養，而且鮮乳又是孩童成長重要飲品。」





鮮乳因富含鈣質、蛋白質及多種維生素、礦物質等，可幫助孩童攝取足夠營養，而且鮮乳中的蛋白質、鈣質是肌肉和骨骼生長的重要原料，是成長發育不可或缺的重要營養素之一，也較易被人體吸收，因此常做為補充鈣質的重要飲品。





要養成孩童每日飲用兩份鮮乳的習慣，可以從二個飲用時機點開始養成:「早一杯」，隨著早餐搭配一份鮮乳，提供的鈣質可以讓正在延長的骨頭有足夠的原料，幫助孩童成長、骨骼健全！所以鮮乳的重要性是其它早餐飲品無可取代「晚一杯」，是家長容易忽略的第二份鮮乳，建議可以在孩童放學回家後或晚餐至睡前也是個好時機，這時間是多數家長陪伴小孩寫作業或閱讀的親子時光，跟孩子一起養成喝第二杯鮮奶的習慣。





家長的榜樣作用很關鍵，與孩童一起飲用，才能建立孩童每日飲用兩份奶的習慣；並讓孩子適度運動培養體能及充足的睡眠，掌握孩童成長關鍵。家長若因工作忙碌，早餐沒時間準備鮮乳給孩子喝，可選擇到超商購買即飲規格鮮乳，一份奶約為240ml，約莫是一瓶即飲包裝鮮乳的份量，能便利取得即時幫孩子補充營養及鈣質攝取。





挑給孩子更好的 國際獎章認證的鮮乳

家長不知道如何挑選鮮乳，可挑層層用心把關、具有鮮乳標章，且台灣第一瓶連續四年榮獲世界品質金獎的鮮乳，以高品質安心鮮奶，幫助孩童一起健康成長，是家長們安心的好選擇。希望家長們一起落實：每日喝2杯鮮奶，鈣好成長基礎，補充滿滿營養。