哪1職業談結婚最不受歡迎？網秒選「這2個」：太容易出事

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哪1職業談結婚最不受歡迎？網秒選「這2個」：太容易出事

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-12 14:18:39

▲有一名網友提問「什麼職業是結婚最不受歡迎的」，貼文一出，不少網友都直指「保險、直銷業務」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有一名網友提問「什麼職業是結婚最不受歡迎的」，貼文一出，不少網友都直指「保險、直銷業務」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

許多人在選擇要一起步入人生另外一個階段的伴侶時，都會謹慎思考，畢竟結婚是人生大事，無論是對方個性、家庭環境或是職業，都會納入考量，對此，也有一名網友提問「什麼職業是結婚最不受歡迎的」，貼文一出，不少網友都直指「保險、直銷業務」。

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該名網友在PTT以「最不容易結婚的職業」為題發文，表示自己剛看到一篇文章，看到有其他網友在留言中提到，當對方說要去做保險業務時，「就應該跟他分了」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
他提到，那位留言的網友還說「保險是結婚算不受歡迎的職業」，不過這也讓他感到相當困惑，並提問「還有什麼職業是鄉民覺得結婚不受歡迎的職業啊」？

貼文一出，引起熱議，「最慘的應該是船員吧」、「保全」、「護理師」、「公務員，無論男女」、「導遊、夜店工作、展場女模」、「船員、軍人、警消吧」、「什麼職業都沒關係，沒收入沒錢的職業最沒人愛」、「健身教練」、「社工，沒錢也沒時間，人生都送給案家了」。

也有許多網友直指「保險」和「直銷」業，「保險業要接觸太多人，很容易出事」、「保險、直銷」、「直銷，我親戚就是他老公做直銷後，男女關係讓人受不了，帶著2個小孩離婚」、「我認識的夫妻，女方做保險的都離婚了，沒辦法，太好認識人了」、「直銷和保險吧」；不過也有網友認為「做久的保險業務平均收入其實比一般人想像高很多，只是是免洗年輕人太多了」、「保險業務／直銷，不會難結婚啦，找同行就好」。（編輯：郭佩蓉）

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