羽球／首創7分、3對3制 王子維等眾將直呼：好刺激
羽球／首創7分、3對3制 王子維等眾將直呼：好刺激
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-12 14:24:11
首屆「DAIKIN大專羽球超級盃」將於11月28、29日在台北市網球中心開戰，對於首創單局7分、5戰3勝制的3對3賽事，「羽球王子」王子維和男雙「麟洋配」李洋／王齊麟、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯都直呼很刺激。
楊博涵表示，過去只有在中國國內聯賽看過將7分制放在正式比賽，「真的沒打過7分，這樣一局很快就結束，來回速度相當快，很快、很刺激，沒有失誤空間，會有很多變數。」透露可能會和王子維搭檔。主攻單打的王子維表示，小時候曾打過7分制比賽，但職業賽是第一次，通常在調整日用來恢復、熱身，因為雙方來回速度快，反應要更快，刺激性大、但跑動範圍不用那麼大，「這比賽也剛好能幫忙在明年1月出國前找回比賽感覺。」首屆「DAIKIN大專羽球超級盃」總獎金高達13萬元，分為專業組與一般組，並以學校為報名單位，打造校際對決的氛圍，值得一提的是，推出由范逸臣、馮秉軒創作的主題曲《擊出關鍵》，屆時球迷可購票進場，也可透過愛爾達、奇摩運動、達克運動的轉播觀賽。