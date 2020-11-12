行政院稱北市牛肉麵冠軍用萊牛 柯文哲：再耍陰的就翻臉
行政院稱北市牛肉麵冠軍用萊牛 柯文哲：再耍陰的就翻臉
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-12 14:39:02
台北市長柯文哲今天（12日）為了與行政院方面溝通萊豬進口政策，親自參與行政院的例行院會，向院長蘇貞昌表示「源頭管理、明白標示」的重要性。看似院會過程中相當融洽，不過行政院召開的會後記者會，隨即以「北市牛肉麵冠軍用萊牛也沒標示」的說法打臉柯文哲。對此柯文哲也強調，「我們很誠懇地跟他講，他們要這樣耍陰的，到一定程度我們就翻臉了」。
行政院今天在會後記者會後，提出相關照片打臉柯文哲。發言人丁怡銘表示，今年台北市牛肉麵節冠軍也只標示產地「美國牛肉」，並沒有標示是否含有「萊克多巴胺」。由於現階段美國進口的牛肉，都允許含有瘦肉精，對於柯文哲要求美豬標示萊劑，丁怡銘表示，萊劑是飼料添加物，政府檢驗肉品殘留值訂定標準，「不會特別針對動物在變成肉之前吃了什麼」。而柯文哲下午在台北市議會進行市政總質詢時，表示上午是抱著誠懇的心態，前去行政院溝通萊豬進口政策，「他們要這樣耍陰的，到一定程度我們就翻臉了。」副市長黃珊珊則表示，目前台北市內所有牛肉麵節的相關業者，使用的牛肉都是合法的，使用的很多都是紐澳牛肉跟台灣牛肉，「行政院發言人的發言顯然相當不當」。而責任局處產發局，局長林崇傑也直言，牛肉麵冠軍業者表示，所使用的牛肉都是合法從美國進口的，「但是業者不曉得有沒有含有瘦肉精，因為他沒有任何的證明。