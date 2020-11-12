結合社區食堂、健康促進　水林海埔C級長照站啟用

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結合社區食堂、健康促進　水林海埔C級長照站啟用

記者洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-11-12 15:40:00

結合社區食堂、健康促進　水林海埔C級長照站啟用
▲水林海埔C級長照站由北港媽祖醫院與水林海埔社區發展協會合作。（圖／記者洪佳伶攝，2020.11.12）
因應高齡社會，也為照顧社區中每一位長者，鼓勵長者走出家庭與社區鄰里互動，雲林縣水林海埔巷弄長照服務站今（12）日揭牌啟用，由在地深耕長照服務的中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）與水林海埔社區發展協會合作，讓長者在自家社區，就近即可得到健康促進、預防及延緩失能、失智的服務。
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水林海埔高齡97歲的許爺爺身體硬朗、生活自理，獨居但媳婦住隔壁就近照應。北港媽祖醫院照服員陳富美說，從前沒來上課都待在家裡足不出戶，自從開辦巷弄長照服務站，爺爺來據點上課都全勤。許爺爺表示，來上課可以量測血壓、血糖，也有藝術手作、音樂律動、美食烘焙豐富的課程，及健康體適能可以舒緩筋骨，吃完營養午餐回家休息，過著快樂農村生活。  
衛生局副局長張翌君表示，今天11月12日適逢醫師節，先代表雲林縣張麗善縣長祝福所有醫師佳節快樂及祝福。也感謝吳錫金院長率領醫療團隊，透過社區整體照顧服務體系，到水林海埔巷弄長照服務站，提供了延緩失能失智服務、健康促進、社會參與、社區共餐等活動，使長者可以健康老化。

水林鄉長許山埜指出，由於水林鄉的資源進駐大多以社區食堂為主，缺乏有效預防長輩失能、失智以及延續性的服務方案介入，感謝北港媽祖醫院，讓長輩開心在自己最熟悉的環境健康老化、活躍老化。十餘位長者利用醫師節準備藥膳及圓子湯享用並一曲「快樂出航」送給醫療團隊感謝媽祖醫院慈航普渡，助人解除病痛。並感謝許麗娟中醫師開設立冬養生講座，並提供養生藥膳雞湯與大家享用。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，首先感謝水林鄉長許山埜、村長莊國豐、縣內議員們率領村民們熱心推動，為了長輩的健康將以“社區食堂”和“全方位健康”結合並幫每位長者建立個人基本健康卡，追蹤遠距照護量測血壓、血糖，不僅僅是關心長者的營養用餐，同時也兼顧日常健康。更規劃一系列的認知訓練課程如口腔運動功能促進及老年人吞嚥障礙照護，希望有更多村民們走出來，參與快樂農村、活力海埔、健康社區、過著幸福晚年生活。
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▲ 水林海埔巷弄長照服務站揭牌啟用。（圖／記者洪佳伶攝，2020.11.12）
 
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