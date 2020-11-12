結合社區食堂、健康促進　水林海埔C級長照站啟用

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衛生局副局長張翌君表示，今天11月12日適逢醫師節，先代表雲林縣張麗善縣長祝福所有醫師佳節快樂及祝福。也感謝吳錫金院長率領醫療團隊，透過社區整體照顧服務體系，到水林海埔巷弄長照服務站，提供了延緩失能失智服務、健康促進、社會參與、社區共餐等活動，使長者可以健康老化。
水林鄉長許山埜指出，由於水林鄉的資源進駐大多以社區食堂為主，缺乏有效預防長輩失能、失智以及延續性的服務方案介入，感謝北港媽祖醫院，讓長輩開心在自己最熟悉的環境健康老化、活躍老化。十餘位長者利用醫師節準備藥膳及圓子湯享用並一曲「快樂出航」送給醫療團隊感謝媽祖醫院慈航普渡，助人解除病痛。並感謝許麗娟中醫師開設立冬養生講座，並提供養生藥膳雞湯與大家享用。
中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，首先感謝水林鄉長許山埜、村長莊國豐、縣內議員們率領村民們熱心推動，為了長輩的健康將以“社區食堂”和“全方位健康”結合並幫每位長者建立個人基本健康卡，追蹤遠距照護量測血壓、血糖，不僅僅是關心長者的營養用餐，同時也兼顧日常健康。更規劃一系列的認知訓練課程如口腔運動功能促進及老年人吞嚥障礙照護，希望有更多村民們走出來，參與快樂農村、活力海埔、健康社區、過著幸福晚年生活。