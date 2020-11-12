影／田中延續在地「獅藝」文化　舉辦全國藝陣競賽

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「漫遊田中 520 經典小鎮黑白兩稻、黑白吃藝起玩」活動宣傳會在鑼鼓喧囂中揭開序幕，洪麗娜表示，田中鎮是彰化縣黑米與白米主要產區，在地擁有豐富的米食文化，農民也注重信仰，境內宮廟就達20座，因此發展出舞獅等藝陣表演，讓年輕朋友熱烈投入，因此公所特地將米食文化和藝陣表演結合，尤其舞獅藝陣表演是中部地區唯一舉辦，極具觀看性。
洪麗娜說，活動當天，主會場有一系列精彩的藝文大匯演、跳樁爭霸賽，以及現場報名的 手作玉米娃娃、藝陣臉譜 DIY 等趣味活動。當天民眾凡穿著黑白服飾，即可領取精美小禮。
今年以黑白兩稻~黑白吃藝起玩作為主題，延續在地「獅藝」文化，讓參與民眾感受「獅武」精神、體驗「獅舞」精采。鎮公所還推出「田中 520 漫遊之旅」，遊程共有兩條路線，健走麒麟山步道的鐵腳之旅以及體驗自然美景的舒活之旅，皆為免費參加，遊客於當天完成遊程者，還可獲得豐富的田中 520 紀念好禮，限額 520 名，歡迎全國民眾向公所報名參加。
洪麗娜指出，「黑米」具有高膳食纖維、高花青素等營養，也是田中知名的農特產，當天下午還有廚師創意料理秀，示範黑白米料理，並有數十家農特產展售以及古農具展示等，歡迎全國好朋友到最有人情味的田中小鎮旅遊。