政院稱北牛肉麵節冠軍用萊牛！民眾黨團批：發言人失格
政院稱北牛肉麵節冠軍用萊牛！民眾黨團批：發言人失格
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-12 15:32:13｜update2020-11-12 16:00:28
台北市長柯文哲今（12）日上午前往行政院出席院會，並為萊豬爭議提案，要求萊豬進口要「源頭管理，明白標示」，但是行政院卻在會後記者會提出關鍵照片打臉柯文哲，政院發言人丁怡銘說，今年台北市牛肉麵節冠軍也是用含萊克多巴胺美牛。對此，民眾黨立院黨團怒批丁怡銘「不夠格」。
民眾黨立院黨團下午召開「萊豬叩關倒數五十天，民進黨還要睡多久？」記者會，民眾黨團總召賴香伶表示，50天時間分秒必爭，民眾黨提出12道萊豬進口把關疑問，到現在政府都沒給國人回應，政院團隊、執政黨團不知道在做什麼？到現在還是不動如山，今天早上發個公告就要交付協商，12月中就要交付表決，這一個月內是要睡覺嗎？針對丁怡銘說台北牛肉麵節冠軍用「萊牛」，副市長黃珊珊還去頒獎表示沒問題，賴香伶怒批政院發言人是政府化妝師？還是說謊高手，這樣的行政院發言人夠格嗎？行政院發言人「拉牛救豬」的做法大大失分，政院應該向地方首長道歉。
對於政院說台北牛肉麵節冠軍用「萊牛」，台北市產發局長林崇傑下午於議會備詢時答覆表示，牛肉麵節冠軍的業者進口美牛，但是並沒任何證據是使用「萊牛」。牛肉麵業者也表示錯愕，大嘆「就這樣被國家機器用這方式來處理，他們非常錯愕」。