名家論壇》李兆立／停美豬？撤軍售？拜登新政一次看懂

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第一，萊豬進口，拜登會喊停嗎？
自開票結果逐漸不利於川普後，台灣社會也陸續出現「早知道就不用答應開放美豬」或「拜登可能喊停美豬」等說法。然而，這些說法不僅忽視了美豬進口的緣由，恐怕也與過去台美為了此題交手的歷史不符。
簡單來說，美國尋求出口各類農產品，不僅是為了平衡對各國的長期貿易逆差，也是兩黨爭取農業州支持的重要政見。
因此我們可以看到，早在 2006 年陳水扁總統執政開始，美國牛肉豬肉就開始頻頻叩關，包括馬英九及蔡英文兩位總統剛上台時，都同樣面臨美方的巨大壓力。在此同時，美國也經歷了共和黨和民主黨的兩次輪替執政。
顯然，美國無論哪一黨執政，不會管對手是藍綠誰當家，都會繼續推動萊豬來台銷售，即便拜登上台也會是如此，沒有理由或證據指出，拜登會在萊豬議題上演大轉彎。
第二，川普對台軍售創新高，拜登會撤回嗎？
川普任內對台灣進行了 10 大軍售案，總金額約 180 億美元，其中不僅打破了「只賣防禦性武器」舊例，也引起中國多次高分貝抗議。而相較於川普的美中對抗，一般預期拜登應會選擇較和緩的路線，因此也出現了「拜登可能撤回對台軍售」的說法。
然而，要不要撤回軍售，不僅應該要先搞清楚美國軍售的行政程序，更要從美國的角度來思考，軍售案背後牽涉的各種利益考量。
首先，依照美國的武器出口管制法（ AECA ），價值 1,400 萬美元以上「主要國防裝備」（ MDE ）的軍售案，在國務院批准後，須給予國會非正式通知。2012 年後國務院推動分層審查（ tiered review ）新制後，通知國會 20-40 天如無異議，行政單位就會進一步正式推動軍售。
前述的 10 大對台軍售案，已有7案完成制度程序，至於尚未度過國會通知期的剩下3案（國務院分別於 10 月 21 日、10 月 26 日、11 月 3 日批准），由於國會情勢沒有重大改變，共和及民主黨近年又聯手通過了一系列友台法案，也可望順利過關。
相較於川普的打破規則，拜登是個既有制度的追隨者，對於已經完成行政流程的案子，除非有非常重大的考量，應不至於硬生生撤回。從這點來看，拜登撤回的機率極低。
其次，美國強化對台軍售，不僅能讓軍工產業獲利，也大有增加台灣自我防衛能力，協助維持區域穩定的效果。在這些共同利益的支撐下，除非有什麼非得立刻討好中國的重大理由，拜登實在無須在川普的10大軍售上演大轉彎。
其實，比起「撤回已批准的軍售」，拜登是否將川普的對台軍售「隨到隨審」的機動審查，改回歐巴馬時期的「包裹審查」，才是更大的看點。不過，這邊要提醒一點，由於未來幾年將是台灣付款的高峰期，是否還有預算進一步提出新一輪的軍購需求，其實也是未知數，屆時若以「軍售金額下降」來評論台美關係變化，恐怕也未盡公允。
第三，今年熱絡的台美高層互訪，拜登會冷卻嗎？
相較於前面兩點各自背後龐大的結構因素，台美之間的高層互訪，其實才是彈性最大，也最有可能出現變化的指標。
長期以來，台美官方的檯面上互動可說是寥寥可數，直到今年，美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）和國務次卿克拉奇（ Keith Krach ）分別率團訪台，才讓雙方互動急速升溫。日前國務卿蓬佩奧又宣布，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（ Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue ）將於 11 月 20 在華府登場，美方由克拉奇主談，台灣則派經濟部次長陳正祺率團與會。
下一個問題是，拜登上台後，這個對話會舉辦第二屆嗎？如果舉辦，是否會延續國務次卿的層級？
主觀戰略思考的角度，拜登不僅曾經作為副總統，親身經歷了歐巴馬總統 2012 年「重返亞洲」的戰略調整，這次大選的競選政見也明確提及了「中國是美國在亞洲主要威脅」。一旦美中對抗格局不變，對台灣的重視就應該延續，這將是對我方較有利的劇本。
另一方面，相較於川普的「單邊主義」和「打破常規」，一般認為拜登是個信奉「多邊主義」和「依循常規」的領導人。如果拜登延續的是民主黨過去對中國的緩和策略，那在檯面上的挺台行動恐怕會隨之減少，以避免刺激中國，這就會是對我方較不利的發展。
無論如何，在拜登可望成為下一任美國總統的此刻，台灣需要的是更多理性分析和政策準備，不僅要跳脫過去一段時間「川粉 vs. 川黑」的激情，面對台美關係發展的各路傳聞，同樣也需要回歸事實面來客觀看待，這才是身為的小國的台灣，應有的智取之道。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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