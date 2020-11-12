NBA／美媒再爆不只威少不滿 他隊球員調侃火箭拒接電話
NBA／美媒再爆不只威少不滿 他隊球員調侃火箭拒接電話
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-12 15:30:44
NBA火箭隊今(12)日爆出震撼彈，僅來一季就跟當家球星「大鬍子」James Harden鬧不合的「威少」Russell Westbrook高喊「賣我」，美國媒體更爆料其實不只威少一人不滿，其他對球員發推特調侃，等著看好戲。
《The Athletic》知名記者Shams Charania發長文透露Westbrook想要離隊後，火箭內部的一些傳聞，提到Eric Gordon、Austin Rivers、Danuel House Jr對於他們在球隊的角色定位感到不滿，沒有地位、被虧待等，最後者還曾因此事跟主帥、哈登發生口角。P.J.Tucker則對於合約相當不滿意，他認為應該要加薪，2年前離隊的Trevor Ariza除了也想加薪外，更希望得到火箭的道歉，他認為火箭過於迎合球星的感受，但他一直沒得到回應，因此拒絕重返休士頓。無論先發或替補，待過火箭的球員都曾對一哥Harden或球隊不滿，鵜鶘球員Josh Hart在推特上調侃，「今晚所有人都開始掛火箭電話了？」等著看火箭如何收拾這爛攤子。