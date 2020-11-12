萊豬顫抖影片被網路消音？葉毓蘭：國家機器動得厲害
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-12 15:57:42
國民黨立法委員日前集體在臉書上張貼有關豬隻吃下萊克多巴胺後，身體出現顫抖、焦慮等疑似健康狀況不佳的影片，農委會指控影片造假、移花接木，國民黨團總召林為洲則回擊，指他們查證過該影片，真實性沒有問題。今（12）日下午，國民黨立委葉毓蘭則指她該則影片分享數超過200，但按讚數僅1000出頭，葉毓蘭指出她平常隨便一篇文都能超過2000讚，質疑「國家機器動得很厲害」。
國民黨立委們10日在臉書張貼一則2015年，一家位於明尼蘇達州的豬隻飼養、屠宰廠查廠的影片，影片中的豬看起來健康狀況不佳，由於該廠的豬隻都吃含有瘦肉精的飼料，藍委藉此影片呼籲22日要上街抗爭。未料今日下午，葉毓蘭表示，她該則貼文分享數超過200，按讚數僅1000出頭，質疑她的影片被消音，直呼「我隨便發的廢文，點閱都超過2000、3000，這個政府除了打壓異己，能不能做別的事情？」而自11月起，除了今日以外，葉毓蘭一共發了31篇文，按讚數超過1000的有12篇，多數的貼文確實呈現分享數越多、按讚就越高的趨勢，該則貼文未符合點讚、分享正相關的趨勢。