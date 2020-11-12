指北市牛肉麵冠軍使用美牛 政院：非針對北市府與業者
指北市牛肉麵冠軍使用美牛 政院：非針對北市府與業者
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-12 16:13:13
台北市長柯文哲今（12）日列席行政院院會，建議建議萊豬應「明白標示」。行政院發言人丁怡銘會後指出，台北市辦的牛肉麵節，今年的冠軍用的就是含萊克多巴胺的美牛，不少媒體以「打臉北市府」為報導角度。對此，丁怡銘下午指出，相關敘述與事實不符，完全沒有針對北市府與業者。
丁怡銘上午表示，台北市辦的牛肉麵節，今年的冠軍用的就是含萊克多巴胺的美牛。證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題。「如果萊克多巴胺有問題，相信台北市也不會由副市長親自去頒獎」。丁的言論引發北市府與民眾黨團的批評，下午行政院發出新聞稿表示，丁怡銘強調，出示牛肉麵節冠軍得主食材採用美牛，正是要突顯馬政府2012年開放美國牛肉進口後，國人食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分，萊克多巴胺是飼料添加物，牛豬在食用代謝後，往往在肉品中已無法檢出。各美式賣場所賣的美國牛肉和其他進口商的牛肉一樣，即便飼養過程中在飼料裡添加萊克多巴胺，但是只要肉品中的殘留值符合國際標準，對於健康就沒有影響。相關論述基於事實陳述與科學證據，完全沒有針對北市府與業者。丁怡銘也說，院會過程中，行政院長蘇貞昌對於柯文哲於臨時動議中提出的相關建議，由於涉及科學標準與衛生專業範疇，蘇也請衛福部及農委會於會後作回應，過程非常理性和諧。