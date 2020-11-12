28歲女打疫苗後心肌炎病危　莊人祥：與細菌、病毒較有關

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28歲女打疫苗後心肌炎病危　莊人祥：與細菌、病毒較有關

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-12 16:23:11

▲10日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明2名印尼籍女性來台確診等議題。（圖／指揮中心提供）
▲針對5位印尼籍女性來台確診等議題，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥12日召開記者會說明。圖為資料照（圖／指揮中心提供）
日前有媒體接獲民眾爆料，一位28歲女性施打賽諾菲的流感疫苗後，出現急性心肌炎等症狀且一度病危。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（12）回應，心肌炎與細菌或病毒感染較有關連，與疫苗的關係並不大，目前該例已經交由預防接種受害救濟小組調查。
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據媒體報導，該例是28歲的新手媽媽，剛生產完施打疫苗後，隔天就發生發燒、休克等症狀，且3天候就病危裝上葉克膜，至今由於心肌炎與多重器官衰竭仍住在加護病房。
對此，莊人祥今於指揮中心記者會上表示，心肌炎主要與細菌或病毒感染有關，與疫苗的關聯性較少；目前地方衛生人員也正在調閱病歷，且每天都有跟該例病患的家屬聯繫。

莊人祥指出，該案例目前已送交預防接種受害救濟小組調查，他也不便多做說明；至於該例需負擔鉅額治療費用，可由地方主管機關了解如何進行救濟。

莊人祥重申，打了疫苗為何會發生重病，或是該病是否是由疫苗引起，這還是要交由專家來判斷，打了疫苗有不良反應，不一定就是由疫苗造成。

另外，彰化檢調單位日前查獲，位於田尾鄉的口罩製造商「健康天使」未經許可下，擅自擴充產能生產醫療用口罩，其中違法製造口罩高達1033萬多片，是口罩國家隊實施「雙鋼印」制度以來首次出包。
對此，莊人祥表示，其實該公司是有申請要製造醫藥口罩，但並未事先報告即將擴充產能；食藥署會依照該公司的違法實證，依照藥事法做處理。
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