反賊變太后！湯唯被「她」感動　劇本沒看完就決定接演

《大明風華》由湯唯領銜主演，以明朝王室為背景，描述家族間親情難斷，又迫於無奈得相互算計。為了首次的古裝演出，湯唯在進劇組之前，就下足了苦功，做了許多拍攝準備，包含學習坐姿、禮儀、崑曲和古琴指法，甚至抽空造訪劇情中提及的南京明故宮、雞鳴寺、明孝陵等地，湯唯表示：「盡可能地去感受古人曾經生活的氛圍，體驗角色。」她也看了很多歷史書籍、和一些明史學家聊天，讓自己沉浸在那個時代的環境中，也深受角色孫若微感動。

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▲湯唯（右）之後成為位高權重的太后。（圖 / 八大提供）

× ▲湯唯（右）之後成為位高權重的太后。（圖 / 八大提供）

戲裡，湯唯一路從處心積慮想行刺皇上的反賊，到成為溫順的皇太孫嬪、權傾朝野的太后，劇中角色立場轉變劇烈，十分考驗演技，目前正在韓國參與電影演出的湯唯，利用拍戲空檔談起飾演「孫若微」的心境，坦言「當初接這部戲時，還沒有完整的劇本，但就感覺孫若微這個角色挺酷的！」「孫若微」在靖難之役中失去親人，在一群男人堆裡長大，一直以來都把為父母報仇當作目標，卻因為遇到了皇太孫「朱瞻基」（朱亞文 飾），而進宮成為王室的一分子。

▲湯唯（左）在劇中因為遇到朱亞文而改變命運。（圖 / 八大提供）

× ▲湯唯（左）在劇中因為遇到朱亞文而改變命運。（圖 / 八大提供）

湯唯表示：「孫若微的每個人生階段都可謂是重生一次，這對我來說是一個非常有魅力的角色！」湯唯認為「孫若微」的一生，可以說是貼切的詮釋了「命運」這個詞，湯唯對於劇中女主角的性格，總是盡心盡力把事情做到最好的這一點，非常感動，湯唯透露：「凡事盡力、盡心，也是我一直在努力的目標」。