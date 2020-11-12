智能管家夯　陳雙全盼解決澎湖人口高齡化問題

澎湖高齡化相當嚴重，老年人口比率佔16.13%，高居全台灣第三名，澎湖縣議會副議長陳雙全、馬公市代表會主席許國政等人特別引進高科技的「Bobii智能影音管家」系統，12日在馬公市朝陽里活動中心舉辦說明會，邀請村里長、社區幹部前往上課，希望藉由智能管家結合物聯網的超強功能，讓獨居老人增加一層防護。

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▲Bobii智能影音管家全面應用「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」三大5G發展機制，成為澎湖高齡化的居家解決方案。（圖／記者張塵攝，2020.11.12）

× ▲Bobii智能影音管家全面應用「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」三大5G發展機制，成為澎湖高齡化的居家解決方案。（圖／記者張塵攝，2020.11.12）

麗暘科技團隊2016年研發出Robelf機器人後，再攜手台灣科技大學李敏凡AI博士建教合作，從終端通訊、系統串接及服務整合共同合作，再造新世代創新智慧家庭核心產品－「Bobii智能影音管家」，它不僅承襲Robelf機器人多項獨特技術與設計，全面應用「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」三大5G發展機制，串連LiTV線上影視、YouTube兩大數位媒體平台，提供多元的海量影音娛樂內容。

▲陳雙全表示，Bobii為後疫情時代獨一無二兼具「宅安全」、「宅娛樂」、「宅健康」的MIT智能語音管家。（圖／記者張塵攝，2020.11.12）

× ▲陳雙全表示，Bobii為後疫情時代獨一無二兼具「宅安全」、「宅娛樂」、「宅健康」的MIT智能語音管家。（圖／記者張塵攝，2020.11.12）

陳雙全表示，為因應後疫情時代「宅健康」、「宅安全」需求，Bobii引領業界率先導入熱影像顯影應用，Bobii RGB高解析鏡頭搭配熱影像鏡頭同步顯示，0.5秒內即完成快速熱感應體溫篩檢、人臉辨識，全面保佑家中安全、守護家庭成員健康，Bobii為後疫情時代獨一無二兼具「宅安 全」、「宅娛樂」、「宅健康」的MIT智能語音管家，要為每個家庭帶來更為便捷、貼心與人性化的智能生活體驗。

由於5G時代的到來，未來AI與物聯網將會真正落實到每一個家庭中，「Bobii智能影音管家」透過人臉辨識、語音交互、OTT、KTV、YouTube、體溫感測、智慧監控等多重應用的導入，成為最具溫度與人性化的家庭幫手，尤其很多澎湖人子女都在台灣，可以利用簡便的監視系統，看到遠再百浬之外的家人生活情況，對於離島澎湖的生活做到全方位照護功能。