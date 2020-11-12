東洋代理疫苗破局被控炒股　林全坦言：交易量不正常

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東洋代理疫苗破局被控炒股　林全坦言：交易量不正常

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-11-12 17:08:31｜update2020-11-12 17:13:09

林全台灣東洋
▲台灣東洋藥品代理德國 BioNTech （ BNT ）新冠肺炎疫苗破局，外界質疑當中涉及股市內線交易，台灣東洋董事長林全今（ 12 ）日親上火線澄清。（圖／記者陳致宇攝）
台灣東洋藥品代理德國 BioNTech （ BNT ）新冠肺炎疫苗破局，外界質疑當中涉及股市內線交易，台灣東洋董事長林全今（ 12 ）日出面，針對新冠疫苗洽談過程進行說明，強調是與中央流行疫情指揮中心對疫苗數量、價格談不攏才破局，而非拿不到授權書，至於內線交易疑慮，林全強調「絕對不會內線交易」，但也認為 10 月 12 日當天股票交易量確實不正常，將會配合調查。
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針對授權書問題，台灣東洋董事長林全表示，開立授權書必須支付簽約金及預付貨款，但在採購數量與價格都不清楚的情況下，這樣做風險太大，因此才會請 BNT 開立「有條件授權書」，才可以與政府進行協商，但過程中雙方對數量與價格有落差，協商因此破局。
指揮中心發言人莊人祥日前說，是因為東洋無法提供正式授權書，才導致談判破局。林全回應，開立授權書要付訂金，協商破局卻要廠商承擔風險，「生意做不成為什麼要花錢」，因此公司評估之後，認為不能為了疫苗虧錢，決定取消代理計畫。

林全指出，原本 BNT 期待台灣能買 3 千萬針，但政府提出的數量與對方期待有很大差距，將導致採購價格會「高到離譜」。林全也替政府緩頰，認為一個政策要兼顧很多困難，也尊重政府考量，現在是 BNT 走在最前面，條件也是越談越硬，未來一定有其他家廠商疫苗問市，到時變成買方市場，情況也會不同。

對於內線交易疑慮，林全強調，東洋有良好的內控及防止內線交易機制，但這件事情除了公司內部人員知情外，還包含指揮中心長官、 BNT 原廠、中國大陸代理商等人都是參與，在 10 月 12 日重訊發布當天，股票交易量達 2 千多張確實不正常，將會配合主管機關調查，「我高度懷疑有外部人，但我沒辦法知道是誰，希望檢方盡快查出來」，強調自己絕對不會做坑殺股民的事情，希望事件可以釐清。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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