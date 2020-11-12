東洋代理疫苗破局被控炒股　林全坦言：交易量不正常

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指揮中心發言人莊人祥日前說，是因為東洋無法提供正式授權書，才導致談判破局。林全回應，開立授權書要付訂金，協商破局卻要廠商承擔風險，「生意做不成為什麼要花錢」，因此公司評估之後，認為不能為了疫苗虧錢，決定取消代理計畫。
林全指出，原本 BNT 期待台灣能買 3 千萬針，但政府提出的數量與對方期待有很大差距，將導致採購價格會「高到離譜」。林全也替政府緩頰，認為一個政策要兼顧很多困難，也尊重政府考量，現在是 BNT 走在最前面，條件也是越談越硬，未來一定有其他家廠商疫苗問市，到時變成買方市場，情況也會不同。
對於內線交易疑慮，林全強調，東洋有良好的內控及防止內線交易機制，但這件事情除了公司內部人員知情外，還包含指揮中心長官、 BNT 原廠、中國大陸代理商等人都是參與，在 10 月 12 日重訊發布當天，股票交易量達 2 千多張確實不正常，將會配合主管機關調查，「我高度懷疑有外部人，但我沒辦法知道是誰，希望檢方盡快查出來」，強調自己絕對不會做坑殺股民的事情，希望事件可以釐清。
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