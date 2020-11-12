網球／790周！不老蠻牛創史上第一 15年未掉出世界前十
網球／790周！不老蠻牛創史上第一 15年未掉出世界前十
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-12 17:34:12
甫成為史上第4位千勝球員的西班牙「蠻牛」Rafael Nadal，本周再度創下生涯里程碑，連續790周穩居世界男單前10名，超越眾多名將，成為網壇史上第一人。
現年34歲的Nadal本月初在巴黎大師賽拿下生涯第1000場勝利，繼美國名將Jimmy Connors、「瑞士特快車」Federer以及捷克傳奇Ivan Lendl之後，史上第4位達成千勝里程碑的球員。Nadal自2005年4月25日首度躋身世界前10，同年拿下生涯首座法網金盃，從此15年間未掉出世界前10，2008年8月首度登頂，目前仍高居世界第2，生涯包辦20座大滿貫金盃，含創紀錄的13度法網封王。
Nadal生涯累積790周世界前10，超越美國退役名將Jimmy Connors的789周(1973-88年)、Federer的734周(2002-16年)、以及現任球王Novak Djokovic的555周，還將繼續堆高「蠻牛障礙」。