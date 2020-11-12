川普不認輸 下一步如何走？幕僚透露：再戰2024
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-12 17:14:26｜update2020-11-12 17:28:43
美國各家媒體認定民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）當選第 46 屆總統，但現任總統川普至今尚未承認敗選，並在多個關鍵戰場州提起選舉訴訟。團隊中，越來越多顧問認為，甚至幾週後這些州完成驗票，川普也可能不會承認選舉失敗，一些人認為，川普可能會專注在下一步的規劃，包括再戰 2024 大選。
美國《 NBC 》引述多個熟悉川普的消息人士，稱不要指望川普認輸，他很可能會說「我們不能相信這個結果，但我不會繼續爭辯」另一個顧問表示「重新驗票結束後，川普很可能有所讓步，他不得不認知選舉整體的結果，但我們永遠不知道計票有多精確。」目前沒有任何結果或是傾向靠近川普期望的方向，但川普競選團隊仍然相信總統在勝利之路上，白宮內部則與之相反，士氣挫敗的氛圍逐漸增加。團隊一部分的戰略，計畫允許川普宣稱他取得數十年來最大的勝利，一個獲得 7100 萬張選票、8900 萬推特粉絲的共和黨總統，未來也能定位成「反對派領袖」再戰 2024。為了強調川普在共和黨中的影響力，他的幕僚們正大力鼓勵川普投入喬治亞州的參議員選舉，近期可能在該州舉行集會。喬治亞州今（ 12 ）日宣布，因為兩位總統候選人票數過於接近，將會重新驗票，可能需要治 20 日才能有結果。一位官員表示， 11 月 15 日應該是大選活動結束的時間點，以些官員正在等待是否繼續協助拜登過渡的指示，《 NBC 》指出，「沒有戰略」以拖慢交接也是川普陣營的手段之一。