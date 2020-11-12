中職／年度MVP你選誰？周思齊、林安可呼聲高

今年球季雖因疫情二度延後開賽，所幸台灣疫情控制得宜，在各界的努力及配合之下，中華職棒才能順利完成整個賽季。球員拼戰整個賽季，展現精湛的球技，也創下各項優異紀錄。聯盟今（12）日公布年度三大獎項入圍名單，得獎選手將於11月16日「2020明台產險中華職棒頒獎典禮」現場揭曉！

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富邦悍將李宗賢本季繳出0.309打擊率、151支安打更是排名聯盟第三，打擊數據刷新生涯紀錄，鎮守游擊的他已經獲得今年最佳九人肯定，為球隊貢獻良多，入圍年度最佳進步獎毫不僥倖。中信兄弟許基宏本季受到球隊重用，105場出賽為生涯最高，繳出0.322打擊率、113支安打，更獲最佳一壘手及金手套獎雙料獎項，優異表現有目共睹。統一7-ELEVEn獅鄭鈞仁本季63場出賽幾乎是去年的三倍之多，17次中繼成功排名聯盟第三，成為球隊倚重的後援投手之一，最佳進步獎得獎呼聲也很高。

年度最佳新人獎競爭更是激烈，中信兄弟江坤宇本季展現絕佳攻守實力，20歲的他在生涯第二年就站穩一軍，超齡表現令人印象深刻。21歲隊友吳俊偉本季出賽56場、拿下24次中繼成功，成為中職31年中繼王，進帳生涯首座個人獎項。統一7-ELEVEn獅林安可擁有兇猛打擊火力，也是最佳新人獎候選人之一，本季囊括全壘打王、打點王及最佳九人外野手獎，更雙料入圍年度最有價值球員獎，有機會一口氣抱走兩項年度大獎。





球員們夢寐以求的年度最有價值球員獎，今年除了超級新人林安可之外，本季打擊回春，以單季22轟創生涯新高的周思齊，以及勇奪投手三冠王、最佳九人投手獎的兄弟洋投德保拉，皆是得獎的熱門人選。

「三井住友海上集團明台產物保險」以成為最貼心的國際產物保險公司為努力目標，並時時站在客戶的立場，提供最優質的商品與服務，企業核心理念與本次頒獎典禮主題「Important You」相呼應。中華職棒與明台產險攜手打造尊貴非凡的頒獎典禮，邀請所有一直支持著中職的球迷，一起參與屬於選手們的榮耀時刻。除了參加第二現場門票抽獎的活動外，也可以在11月16日晚間18時30分鎖定緯來體育台、愛爾達體育台及CPBL TV全程直播，為所有得獎者喝采！