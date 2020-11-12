斷軌案懲處出爐！台鐵局長被記過 基層吹哨者功過相抵
斷軌案懲處出爐！台鐵局長被記過 基層吹哨者功過相抵
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-12 17:31:38｜update2020-11-12 17:32:28
台鐵近期多次發生斷軌事件，引發交通安全疑慮，交通部長林佳龍裁示「獎由下起、懲自上先」，要求限期調查及懲處；台鐵局今（12）日公布懲處名單，局長張政源自請處分、另有8人遭懲處。
台鐵局日前於11月5日完成斷軌事件內部行政調查報告，今日向交通部提交懲處建議，局長張政源自請處分，另外受懲處名單分別為副局長督導不周申誡1次、工務處長督導不周申誡2次、工務處副處長督導不周申誡1次、工務段長督導不周記過1次、工務段養路主任未向上級報告亦未追蹤處理處申誡1次、台中工務段監工處置不當申誡2次、台中工務段主任督導不周申誡1次、成功站值班站長違反通報要點未立即通報處申誡1次，共懲處9人。至於「吹哨者」道班及調度所領班等基層，交通部表示，雖未如實填報略有疏失，但考量察覺軌道異狀、即時防止事故有功，功過相抵後不予懲處，另獎勵及時察覺有異狀並主動通報者，調度總所調度員記嘉獎1次、司機員通報有功記嘉獎1次則提升為記功1次。
交通部長林佳龍指示，基於「獎由下起、懲自上先」原則，層級越高的主管應負起更多責任。而自請處分的台鐵局長張政源，考量未能督導所屬落實軌道養護、抽換，應負「對屬員疏於督導考核」之責，交通部依「交通事業鐵路人員獎懲標準表」相關規定，核予記過1次之處分。
林佳龍也強調，今年5月19日成功站路段發生斷軌後，10月28日在永康路段同樣發生斷軌事件，顯見軌道養護作業由上到下存在系統性問題，他籲請台鐵局深切檢討，並全力配合運安會調查，如有新事實發現應滾動檢討行政懲處範圍。同時，為協助台鐵落實鐵道安全改善，林佳龍指示成立「交通部台鐵軌道安全督導小組」，目前已由三位次長偕同專家學者分別赴台鐵七個工務段，完成軌道養護的督導考核，並鼓勵現場基層同仁，提振士氣。