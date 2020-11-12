黃敏惠授旗全國身障運代表隊　盼運動保健身心靈

109年全國身心障礙國民運動會嘉義市代表隊授旗典禮，12日上午9時在嘉市府前廣場舉行，由嘉義市長黃敏惠親自授旗，並致贈加菜金及慰勞水果，期勉所有選手全力以赴，秉持KANO永不放棄、堅持不懈的精神，發揮嘉義人堅忍不拔的運動家精神，締造佳績。

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本次授旗由許仁鴻選手代表接受，許選手在107年身障運特奧保齡球雙人賽獲得第一名，更在今年身障運特奧保齡球個人賽、雙人賽勇奪雙金，另黃敏惠與議會加菜金則由江歆芸選手和陳秀月選手接受，江歆芸在上一屆的身障運中獲得1金1銀1銅的佳績，今年在保齡球賽項更上一層樓摘下雙金，而陳秀月在107年身障運中獲得桌球單打賽第二名，今年也代表本市參加桌球個人賽及團體，慰勞水果則由林育生選手代表接受。

黃敏惠表示，109年全國身心障礙國民運動會由台東縣政府承辦，今天舉行授旗典禮，看到教練以及服務團隊的努力，以及嘉義市議會、嘉義市體育會理事長孫貫志的全力支持，並預祝嘉義市代表隊參賽過程平安健康，奪得最好的成績，本次身障運提前比賽的保齡球賽項首戰告捷，已經為嘉義市拿下5金6銀1銅的佳績。並強調，全力推動體育運動一直是嘉義市主要的目標，不管任何年齡，任何族群，希望每個人都愛運動，多運動，讓運動普及，並成為習慣，擁有健康的身心靈。

今年度的全國身障國民運動會將於11月27至30日(週五至週一)計4日，在台東縣各競賽場地舉辦，而保齡球賽項則已經提前於11月3日至6日完賽。嘉義市代表隊參加項目包括田徑、游泳、羽球、桌球、保齡球、射箭、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球及特奧輪鞋競速等競賽，參加選手計64人、隊職員43人及團本部成員計13人，選手及隊職員總計120人。