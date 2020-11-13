不丹高顏值公主出嫁 和王后弟弟完婚親上加親
記者賴正琳/綜合報導
calendar_today2020-11-13 07:00:00
被稱為全球幸福指數最高的國家不丹（Bhutan）於近期傳出喜事，即國王同父異母的妹妹Princess Eeuphelma Choden Wangchuck和Dasho Thinlay Norbu在10月31日舉辦王室婚禮，並由國王本人親自在社群平台發文報喜。
由於民風低調，一直到婚禮結束，國王才透露婚訊，表示兩人的婚禮舉辦在廷布（Thimphu）的德肯奇林宮（Dechencholing Palace），新人們衣著華麗的紅色調不丹傳統結婚服飾，郎才女貌的新婚夫妻照十分登對。新郎Dasho Thinlay Norbu出生於1992年，從印度名校德里大學（Delhi University）的聖史蒂芬學院（St. Stephen’s college）畢業後，他透過訓練成為1名機師，並從2019年任職於不丹皇家航空（National Airline Drukair）。
當初Dasho會認識美貌和智慧兼具的Eeuphelma公主，是因為他的親姊嫁給了現任不丹國王，2人已認識很長一段時間，並且交往許久，平常還會一起在不丹的社會服務中心當志工。
至於Eeuphelma公主則出生於1993年，畢業於美國名校喬治城大學（Georgetown University ）社會學系，可說是品學兼優的氣質大美女，兩人如王子與公主般浪漫的愛情故事一如他們的哥哥和姊姊，蔚為佳話。
不丹國王基沙爾（King Jigme Khesar）素有「喜馬拉雅山白馬王子」的美稱，他在2011年迎娶平民階級的佩馬，並在2016年生下王儲，且在今年又喜獲小王子，目前小王子已7個半月大，國王基沙爾亦迎來加冕12週年，可說是喜事頻傳。