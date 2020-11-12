香港泛民議員總辭　港澳辦批評是鬧劇

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港澳辦官網刊登發言人談話表示，11日人大常委會作出有關決定後，立法會部分反對派宣布總辭，表明了其與北京中央「頑固對抗」的立場，是對北京中央權力和基本法權威的「公然挑戰」，港澳辦予以嚴厲譴責。
發言人表示，人大常委會作出有關決定，香港特別行政區政府據此宣布郭榮鏗等4位立法會議員喪失立法會議員資格，是為了維護法治和特別行政區憲制秩序，有利於立法機構有序運作和社會穩定。
發言人聲稱，總辭行動暴露了部分反對派議員為了「政治私利而罔顧市民利益的本性」，再次表明了其與北京中央對抗的頑固立場，實際上是挑戰基本法和人大常委會有關解釋和決定，對抗北京中央對香港的全面管治權。
發言人警告：「我們要正告這部分反對派議員，如果想以此鼓動激進抗爭，並乞求外部勢力干預，再次將香港拖入亂局，那是打錯了算盤。」
在談話中，發言人表示有部分被標籤為「反對派」的議員沒有被綁上總辭戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定。
人大常委會昨天通過一項涉港決定，確定經依法認定不符合「擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區」的法定要求和條件的立法會議員，即時喪失議員資格。
港府隨後宣布取消泛民議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌的議員資格，另外15名泛民議員決定集體總辭，以抗議人大常委會的有關決定。
此前被視為泛民陣營的鄭松泰和陳沛然則選擇繼續留任。
鄭松泰為泛民激進組織熱血公民成員，他表示，月前立法會延長運作一年，當時泛民議員選擇留任，政治上應該「舉手不回」，現在就不該辭職。
他認為，泛民議員選擇不留任的時機已過。
代表醫學界的陳沛然表示，目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴重，他必須繼續在議會內與市民一同抗疫。（編輯：翟思嘉）1091112