激瘦十多公斤！日主播被嫌胖靠健身成辣妹

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激瘦十多公斤！日主播被嫌胖靠健身成辣妹

四方報/綜合報導

calendar_today2020-11-16 07:00:00

美女
▲（圖／翻攝自Youtube和IG）
在電視台擔任主播超過4年的美女三谷紬在剛出道時就頗受關注，因為童顏加上身材又好，一直都飽受熱議。但在1年前她被網友們嘲笑太肥和太胖，讓她受到打擊，開始踏上健身之路。且她把健身過程都錄起來，瘦身有成的她不但仍保有驚人上圍，還有纖腰和長腿，讓不少黑粉轉化成忠實粉絲，好奇她是怎麼辦到的。
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任職於日本朝日電視台的主播三谷紬將瘦身過程無私分享，使她名氣更加龐大，甚至登上《週刊Young Magazine》封面人物，大方秀出瘦身成果。在過去將近一年中，她靠著飲食控制和堅持運動，在進行到第60多天時已有成效，如今超過200多天運動的她，體態明顯更好。
將瘦身過程全紀錄並放到youtube的她，影片累積觀看次數已經超過500萬次，更被媒體大讚「真人版娜美」，勵志故事使不少酸民都不敢再酸了，並且有非常多人在影片底下為她加油和支持。

▲在1年前她被網友們嘲笑太肥和太胖，讓她受到打擊，開始踏上健身之路。（圖／翻攝自推特）
▲在1年前她被網友們嘲笑太肥和太胖，讓她受到打擊，開始踏上健身之路。（圖／翻攝自推特）
 
▲任職於日本朝日電視台的主播三谷紬將瘦身過程無私分享，使她名氣更加龐大，甚至登上《週刊Young
▲任職於日本朝日電視台的主播三谷紬將瘦身過程無私分享，使她名氣更加龐大，甚至登上《週刊Young Magazine》封面人物，大方秀出瘦身成果。（圖／翻攝自IG）
▲任職於日本朝日電視台的主播三谷紬將瘦身過程無私分享，使她名氣更加龐大，甚至登上《週刊Young
▲任職於日本朝日電視台的主播三谷紬將瘦身過程無私分享，使她名氣更加龐大，甚至登上《週刊Young Magazine》封面人物，大方秀出瘦身成果。（圖／翻攝自IG）
 
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