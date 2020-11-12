3天兩名台大生輕生　管中閔沈痛請託：全校動起來

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3天兩名台大生輕生　管中閔沈痛請託：全校動起來

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-12 18:25:06

台大首公佈社會責任報告書　減碳、生科應用助永續發展
▲管中閔於會議結束前再次沉痛請託，請全校務必動起來，為維護師生的心理健康而努力。（圖／NOWnews資料照）
校園安全問題自馬國女大生遇害後浮上檯面，而台大在短短3日內也爆出2名學生尋短案例，校方於今（12）日由120位行政主管以及11位學生代表召開緊急會議，管中閔在會議中再三請託在場的各級單位主管，務必要即刻轉達各系所的老師，在這兩天內與自己的導生聯繫，一方面關懷學生近期的身心狀況，另一方面也留意是否有需要轉介到學生心輔中心的個案。
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管中閔強調，學生在校學習期間，除了同儕之外，另外最熟悉的應該是自己的導師，希望全校每一位老師都能夠在日常中協助關懷學生，並且及早發現需要特殊輔導的個案，以積極的作法防止任何可能的憾事。
會中特別邀請學務處學生心理輔導中心主任廖士程進行「校園自殺防治與心理健康促進」分享報告。廖士程說明，台大近年來專任心理輔導老師大幅增加到25位，另外還有21位的兼任老師，並且明年將可能再增加6位兼任老師，師生輔導比在全國應該算是相對高，但是似乎仍無法滿足學生的申請需求，目前正協商兼任的輔導老師，部分開放夜間的電話聯絡輔導專線，顧及不同時段學生緊急的需求。

廖士程分析，近20多年來全國輕生的統計資料，介於15到24歲的年輕人，近兩年輕生人數明顯攀升，值得社會大眾的重視與關切，而學生多數介於這個年齡層，更是需要加強關注的對象，學生有睡眠障礙並減少與他人互動、將心愛的東西送予他人、注意力不集中而精神恍惚、請假次數增多或缺席又不請假等，都是警訊。

廖士程特別說明，現在網路媒體無遠弗屆，除了商業媒體外，還有自媒體、學生校園網路聯絡版與聊天室，各種訊息不論正確與否交疊發酵也是對學生心理健康與自殺防治的不利因素，應該建立大家的共識，報導者或Po文者最好都能做文字傳播的自我約束。管中閔於會議結束前再次沉痛請託，請全校務必動起來，為維護師生的心理健康而努力。
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