3天兩名台大生輕生　管中閔沈痛請託：全校動起來

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會中特別邀請學務處學生心理輔導中心主任廖士程進行「校園自殺防治與心理健康促進」分享報告。廖士程說明，台大近年來專任心理輔導老師大幅增加到25位，另外還有21位的兼任老師，並且明年將可能再增加6位兼任老師，師生輔導比在全國應該算是相對高，但是似乎仍無法滿足學生的申請需求，目前正協商兼任的輔導老師，部分開放夜間的電話聯絡輔導專線，顧及不同時段學生緊急的需求。
廖士程分析，近20多年來全國輕生的統計資料，介於15到24歲的年輕人，近兩年輕生人數明顯攀升，值得社會大眾的重視與關切，而學生多數介於這個年齡層，更是需要加強關注的對象，學生有睡眠障礙並減少與他人互動、將心愛的東西送予他人、注意力不集中而精神恍惚、請假次數增多或缺席又不請假等，都是警訊。
廖士程特別說明，現在網路媒體無遠弗屆，除了商業媒體外，還有自媒體、學生校園網路聯絡版與聊天室，各種訊息不論正確與否交疊發酵也是對學生心理健康與自殺防治的不利因素，應該建立大家的共識，報導者或Po文者最好都能做文字傳播的自我約束。管中閔於會議結束前再次沉痛請託，請全校務必動起來，為維護師生的心理健康而努力。
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