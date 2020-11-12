不論誰當選美國總統　劉揚偉：鴻海在美投資按原計畫進行

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對於第3季表現，劉揚偉說明，消費智能產品及雲端網路產品表現都超出預期，主要是智慧型手機現有機種的出貨表現優於預期，加上伺服器產品的出貨表現也比預期好，而電腦終端產品表現符合原先預期，平板與PC綜合表現與預期一致，倒是元件及其他產品雖然機構件表現如預期，但受到光學、線材和連接器的影響，整體的表現略低於預期。不過，整體來說，第3季表現仍都是優於預期。
展望第4季，劉揚偉認為，消費智能產品部分，雖然有各種大環境的不確定因素，但消費需求看來仍然強勁，預期在季對季上會有接近1倍的成長，而在年對年上則預期會有個位數的成長。在雲端網路產品方面，季對季及年對年的比較上預期都可以保持持平，其中在CSP的部分，今年第4季在季對季會有兩位數，以及年對年會有超過1倍的成長。
在電腦終端產品部分，細分產品線的表現，鴻海預測會各有消長，因此整體表現將會是持平。在元件及其他產品部分，隨著新產品的發表，在季對季和年對年的表現，預期都會有個位數的成長。因此，劉揚偉認為，整體來說全年表現將會是開低走高，平穩度過。
至於法人關切新冠肺炎疫苗新發展，對PC和消費電子產品是否有影響？劉揚偉表示，疫苗可能要到明年年中之後才會開始普及，受疫情影響，居家辦公學習對PC影響大，即使有疫苗，相關WFH工作模式不會改變。在消費性電子產品部分，他認為跟整體經濟有關，疫情影響下各國持續印鈔刺激經濟，若疫苗普及全球經濟活動會增加，未來需觀察刺激經濟相關措施是否會變化。
有關美國總統大選影響方面，劉揚偉一開始表示「美國大選結束了嗎？我不知道」，他預期可能要到明年1月20日後才能確定，但隨後他提到，鴻海集團在美國威斯康辛州投資案一直是按市場需求來規畫，而從整個產業鏈發展來看，預期未來全球會有G2狀況，在G2狀況下面，在美國供應鏈有其必要性，因此鴻海選擇了威州，並陸續做了不少投資。
劉揚偉也強調，鴻海集團選擇威州投資，必須要在投資報酬上兼顧股東、生意、政府三方利益，因此在這方面可能會嘗試選擇不同產品線，這方向一直沒有改變，所以不管誰當選美國總統，會按照計畫持續進行，除非G2狀況改變，但目前看到G2狀況不會改變。
此外，劉揚偉也透露鴻海創建的MIH聯盟目前是鴻海的內部組織，MIH平台是電動車軟體和硬體開放平台，規劃在明年6月底前成為獨立的組織，而組織獨立後，鴻海與鴻華將是MIH的創始會員，目前也已有90家廠商表達有意願加入MIH聯盟，其中有65家表達意願想加入硬體平台，15家想加入軟體平台，其他領域有10家，廠商橫跨歐洲、亞洲、非洲及北美洲共25個國家和地區。
對於在馬來西亞晶圓廠布局進展，劉揚偉則表示已提出投資申請，預估今年底會做出決定，持續關注狀況，馬來西亞晶圓廠是8吋晶圓廠，最近市況火紅，全球需求強勁。