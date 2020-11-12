清大籌設學士後醫明年初招生　多名醫師前進清大跨域研究

新竹清華大學正進行申設醫學系，雖未有醫學系，但已與多名醫師進行跨領域研究；不少醫師到清大攻讀博碩士，鑽研AI人工智慧、大數據、奈米醫材、快篩試片、標靶藥物、或人工器官等領域，且研究成果豐碩。

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清大工學院生物醫學工程研究所教授鄭兆珉目前就指導四名醫師攻讀博碩士，更有同時取得西醫及中醫執照的年輕醫師。

▲清大醫工所教授鄭兆珉(中)指導醫師完成跨領域研究。左起：台大新竹分院整形外科醫師吳俞鋒、清華醫工所教授鄭兆珉、台北榮總急診醫師陳正翰。（照片由清大提供）

專研快篩、奈米醫材的鄭兆珉最近才研發出全球第一個新冠肺炎（COVID-19）是否轉為重症的快篩試片，數年來，他在實驗室培育及合作的醫師就超過20位。2016年取得清大奈米工程與微系統研究所博士，今年更獲科技部哥倫布計畫獎助，是國內第一位獲哥倫布計畫肯定的臨床醫師。

中山附醫眼科主任許閔彥是鄭兆珉指導的學生，二O一六年取得清大奈米工程與微系統研究所博士，今年更獲科技部哥倫布計畫獎助，是國內第一位獲哥倫布計畫肯定的臨床醫師。





許閔彥表示、為檢測眼病變，臨床上必須抽取病患的眼晴前房液進行分析，但前房液的量很少，只要抽0.2西西，眼晴就塌了，因此，他在清大的研究就專注以奈米工程進行微量檢量，來解決臨床上的問題。



▲中山附醫眼科主任許閔彥在清華大學攻讀博士時，操作微流道核酸分析儀。(圖由清大提供)

台大醫院新竹分院整形外科醫師吳俞鋒也是鄭兆珉實驗室的一員，吳俞鋒說，臨床上他碰到許多細菌感染合併生物膜的慢性傷口，並非手術就能解決，他正與台大總院整形外科醫師鄭乃禎共同研發一種2分鐘就能檢驗出慢性傷口上生物膜的快篩試片，能判斷傷口是否已被細菌製造出的生物膜覆蓋以致藥物無法進入。



▲台大醫院新竹分院整形外科醫師吳俞鋒在清華大學投入生物膜快篩試片研究。(圖由清大提供)

台北榮總新竹分院心臟科主任洪振瀛是清大第二屆跨院國際博士班學生，他研發出的人工智慧模組，已可準確地預測腦中風患者使用抗凝血藥物引發的腸胃道出血併發症。





林口長庚骨科醫師陳俊傑今年2月取得清華大學的化工博士學位，決定加入專研藥物釋放、醫用氣體的研究。





清大副校長陳信文指出，近年該校在生醫、化工、電資等系所培育醫師的經驗，也讓清華對申設學士後醫學系有信心，清大爭取設立以公費生為主的學士後醫學系，並非複製傳統模式的醫學系，大學畢業即可報考，入學後修習四年（含實習）可取得醫學士學位，畢業後必須到偏鄉服務至少6年，如申請通過，最快明年即可招生。

清大申請「智慧生醫」及「精準醫療」兩個博士學位學程已獲教育部審核通過，明年即將招收第一屆學生，預計明年3月底開放報名；清華科管院第一屆「健康政策與經營管理」碩士學位學程也即將在下個月開放申請報名。