不只板橋耶誕城！巨型粉紅耶誕樹、旋轉木馬引爆IG打卡潮

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不只板橋耶誕城！巨型粉紅耶誕樹、旋轉木馬引爆IG打卡潮

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-11-15 12:17:00

板橋大遠百 LOVE PINK耶誕樂園特別以全粉紅色的主題設計
▲板橋大遠百 LOVE PINK耶誕樂園特別以全粉紅色的主題設計(圖|板橋大遠百/TaipeiWalker)
The China Post報導，板橋大遠百搶先在11/07起打造期間限定「LOVE PINK耶誕樂園」，用超夢幻粉紅色打卡點，讓板橋人搶先拍、搶先打卡IG。 
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板橋大遠百 LOVE PINK耶誕樂園特別以全粉紅色的主題設計，打造9項夢幻遊樂設施以及專屬打卡點。 
▲粉紅海盜船
▲粉紅海盜船 (圖|板橋大遠百/Taipei Walker)
 

其中最醒目一定是正門口的「巨型粉紅耶誕樹」，整顆粉紅色的聖誕樹，在白天搭配藍天背景、或是晚間的燈飾點綴，拍起來都有不同的視覺效果。 

▲巨型粉紅耶誕樹(圖|板橋大遠百/Taipei
▲巨型粉紅耶誕樹(圖|板橋大遠百/Taipei Walker)
 

除此之外，在板橋大遠百的戶外廣場，也分別有「粉紅旋轉木馬、粉亮噴球車、耶誕咖啡杯、粉紅海盜船、粉白小火車」以及全新遊戲器材「樂樂挖土機、聖誕釣魚機、彈力跳跳蛙」。 
板橋大遠百 LOVE PINK耶誕樂園 | Banqiao’s Mega City “LOVE PINK Christmas Park”
活動日期：2020/11/07(六)-2021/01/11(一) | Date: Nov. 7, 2020 – Jan.11,2021
活動地點：1F正門廣場、1F漢生東路廣場、1F 米蘭廣場 | Locations: No. 28, Xinzhan Road, Banqiao District, New Taipei City, 220
票價：單票價格100元/1次、基本套票300元/5次、VIP套票900元/20次 | Ticketing: NT$100/per ride, NT$300/five rides, NT$900/20 rides
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