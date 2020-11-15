不只板橋耶誕城！巨型粉紅耶誕樹、旋轉木馬引爆IG打卡潮

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▲粉紅海盜船 (圖|板橋大遠百/Taipei Walker)

其中最醒目一定是正門口的「巨型粉紅耶誕樹」，整顆粉紅色的聖誕樹，在白天搭配藍天背景、或是晚間的燈飾點綴，拍起來都有不同的視覺效果。

▲巨型粉紅耶誕樹(圖|板橋大遠百/Taipei Walker)

除此之外，在板橋大遠百的戶外廣場，也分別有「粉紅旋轉木馬、粉亮噴球車、耶誕咖啡杯、粉紅海盜船、粉白小火車」以及全新遊戲器材「樂樂挖土機、聖誕釣魚機、彈力跳跳蛙」。

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