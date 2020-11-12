高市提議統籌分配修法　跨黨派議員支持

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高市提議統籌分配修法　跨黨派議員支持

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-12 19:14:51

陳其邁
▲高雄市議會今（12）日下午進行「高雄市負債總額降低、償還計畫及統籌分配修法建議」專案報告，高雄市長陳其邁列席接受質詢。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市議會今（12）日下午進行「高雄市負債總額降低、償還計畫及統籌分配修法建議」專案報告，高雄市政府並提出建議統籌分配修法，「調整普通統籌分配權術」，調整為營業額30%、土地面積30%、人口數30%、財政能力10%，獲不分黨派議員支持。
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財政局長陳勇勝表示，110年度高雄市總預算案淨舉借62.67億元，低於資本門編列數251億元，截至109年10月止，1年以上債務實際數 2,431億元、未滿1年債務71億元，合計2,502 億元，賸餘舉債空間730億元，6都排名第4；面臨到的財政困難，包括人事費負擔沉重、法定（非法定）福支出沉重，加上現正推動重大軌道建設中。
高雄市政府也提出統籌分配修法的建議，直轄市現行分配方式是依營業額50%、土地面積及人口數各20%、財政能力10%設算，但高雄、臺中及臺南改制後面積及人口數大幅增加，高雄市的土地面積就是為臺北市的11倍大，以109年9月人口數計算，6都110年度人均之普通統籌分配款，以臺北市1.64萬元最高；因此建議「調整普通統籌分配權術」，調整為營業額30%、土地面積30%、人口數30%、財政能力10%；而101年中央提出修法版本的所得稅6%，建議提高至10%，依財政部核算明年度中央統籌分配款資料推估，提高所得稅4%，可增加加總財源437.26億元。

議員吳益政質詢時笑說，終於真正可以來談高雄的問題，但他也痛批統籌分配款辦法若不改，高雄的負債一樣只會增不會減，以橋科為例，若有1000億營業額，上繳20%（營業稅＋貨物稅＋所得稅），給中央為200億，200億的40%（80億）地方留下，60%（120億）歸中央，地方才能永續自主成長，並建請市長陳其邁與高雄市籍立法委員提出「高雄版的財政收支劃分法」，橋科會增加就業但稅收仍不成比例，中央地方的遊戲規則不改，這才是最大的問題。
高雄市長陳其邁則表示，受肺炎疫情影響，現在政府能做的政策工具有限，在這時機最重要的找到對的政策工具，趕快讓投資落地，高雄才能獲利，並擴大公共投資，刺激內需，他贊成統籌分配款的分配可以做調整，也會建議中央參酌高雄修法建議的分配比例做調整，總體的餅做大，這對健全地方財政是有幫助的，但地方總體補助的總財源其實有設上限，這不合理，要做調整。
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