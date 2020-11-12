宜縣非都容積、建蔽率低於中央標準　林姿妙允諾通盤檢討

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對於黃浴沂的建議，縣長林姿妙表示，已經請各鄉鎮市公所將都市計劃內容積提出來通盤檢討，在檢討都內容積率的同時也會一併討論都外容積率。
黃浴沂指出，為什麼現在有些房子只能用補丁的方式像貼瘡疤？因為它不能拆掉重建，因為重建會受到容積率、建蔽率的限制，就會縮小了，所以無法改建，如果建蔽率、容積率恢復就沒有這個問題；黃浴沂表示，全台灣就只有宜蘭是這個樣子，難道宜蘭人是三等國民嗎？他說，以前有錯誤，縣長應該為縣民著想予以恢復，這才是對的！說是要檢討，到底是要檢討什麼？檢討又沒答案，難道議會提案不算嗎？他希望縣長林姿妙要好好處理。
宜蘭縣非都市土地容積率及建蔽率低於中央標準始於游錫堃擔任宜蘭縣長，他在86年12月卸任前夕將宜蘭縣非都市土地甲種建築用地建蔽率調降為40％、容積率調為100％、乙種建築用地建蔽率調降為50％、容積率調為120％，其他丙種、丁種建築用地也都有調降，之後幾任宜蘭縣長也曾針對非都市土地建蔽率及容積率進行調整，現行的標準是呂國華擔任宜蘭縣長時，於96年8月訂定的，目前的標準是：甲種建築用地及乙種建築用地建蔽率60％、容積率180％；丙種建築用地建蔽率40％、容積率100％；丁種建築用地建蔽率70％、容積率240％。
宜蘭縣現行的非都市土地建蔽率及容積率仍較中央規定低，依據中央的標準，甲種建築用地及乙種建築用地建蔽率可以到60％、容積率則為240％；丙種建築用地建蔽率40％、容積率120％；丁種建築用地建蔽率70％、容積率300％。