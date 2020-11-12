楊銘威揪老婆生第三胎　方志友潑冷水僅回2字

《粉紅色時光》今（12）日舉行首映記者會，男主角吳念軒特別為了戲劇上檔趕回台灣，儘管因境外返國尚在居家隔離中，仍預錄了驚喜影片與大家見面。劇中主演包含方志友、嚴正嵐、陳彥允、章廣辰、林煒、張瓊姿、鮑正芳、林秀君、單承矩、鄭怡等兩代演員全以「粉紅色」dress code到場力挺，方志友還在現場爆料老公如何相約房事。

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現場同時釋出《粉紅色時光》拍攝花絮，方志友先是爆料：「發現林煒很會扭！」只見影片中，林煒在吊橋上扭腰擺臀笑翻全場，他笑說其實私底下不是這樣的人，平常比較木訥寡言，但為了劇情還是要帶動氣氛。而男主角吳念軒人在海外拍戲，以至於前期宣傳只能缺席，吳念軒在記者會中透過影片回應，他7日剛從大陸返台，很抱歉工作關係不能參與先前宣傳，並特別錄製影片：「謝謝非常照顧我的大家，再等我一點時間，我就會趕快跟大家見面！」

▲《粉紅色時光》即將上檔。（圖 / TVBS提供）

不只有溫馨劇情，《粉紅色時光》還有滿滿的粉紅色泡泡，讓演員們直呼被浪漫包圍。女主角方志友被問及有無難忘的粉紅色戀情時透露：「18歲考上大學之後談了人生第一場戀愛，對方很浪漫覺得心裡暖暖的。」話鋒一轉，方志友笑說初戀講太多似乎不太好，馬上談起老公的浪漫事蹟：「之前老公在忙時，我跟公公一起負責照顧兩個小孩，他上禮拜回來一手攬下所有的育兒工作。」大家對方志友的浪漫定義滿頭問號，方志友笑回：「我的浪漫很實際。」

▲方志友透露第三胎計畫暫緩中。（圖 / TVBS提供）

方志友今現身記者會身穿蓬蓬裙，被懷疑是否又有喜？她當場白眼大翻，直喊：「最近不太可能」，她和老公楊銘威工作滿檔，加上2個小孩現在正需父母的陪伴，夫妻倆體力已快負荷不了。方志友還加碼爆料，超愛小孩的楊銘威，以前有陣子會以「猥褻」表情相約房事：「要不要再生一個妹妹」，她僅回「謝謝」。兩人已有共識，第三胎的計畫會暫時緩一緩，目前都有做足安全措施，不怕有意外發生。