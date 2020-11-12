影／熱愛布袋戲偶　水電工一手收藏掌中乾坤世界

水電工熱愛掌中乾坤！鹿港鎮從事水電材料業的黃晉瑩，從小喜歡看布袋戲的，收集了很多布袋戲偶，大大小小有200多個，每個戲偶彩繪講究，甚至還有陰刻落款，精緻華麗的偶頭、戲服、冠帽琳瑯滿目，家裡宛如小型展覽室。

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▲黃晉瑩收藏的戲偶種類繁多，包括媽祖、千里眼順風耳、雷公、四海龍王、太子爺、各種神明、將軍等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.12）

× ▲黃晉瑩收藏的戲偶種類繁多，包括媽祖、千里眼順風耳、雷公、四海龍王、太子爺、各種神明、將軍等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.12）

鹿港鎮長許志宏說，他自己也收藏了20多個，今（12）日前往黃家欣賞黃晉瑩的壓箱寶，桌上擺滿數不清的布袋戲偶，漂亮又精緻，讓他讚嘆不已，也自認比起黃晉瑩的收藏是小巫見大巫，兩人互相就戲偶交流起來，興起還現場演上一段，非常有趣。

45歲黃晉瑩收集布袋戲偶10多年，第一個戲偶是因鹿港從事神像雕刻的朋友釋出，他進而開始蒐藏，為更了解戲偶工藝，上網結識志同道合的戲偶界同好，不僅有台灣師傅製作的戲偶，還擁有從中國北京跨海來台的作品，黃晉瑩也添購200多件戲服，可自行為戲後搭配裝扮。

▲鹿港鎮長許志宏前往欣賞黃晉瑩的壓箱寶，兩人互相就戲偶交流起來，興起還現場演上一段，非常有趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.12）

× ▲鹿港鎮長許志宏前往欣賞黃晉瑩的壓箱寶，兩人互相就戲偶交流起來，興起還現場演上一段，非常有趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.12）

黃晉瑩說，台灣傳統布袋戲使用的戲偶頭，主要來自泉州「花園派」、「塗門派」及台灣的阿森頭；黃晉瑩收藏最珍貴的一個偶頭是花園派的一個女子頭像，五官非常精緻，看起來像是富家千金，偶頭背面有陰刻簽名，證明出自花園派師父的作品。

黃晉瑩收藏的戲偶種類繁多，包括媽祖、千里眼順風耳、雷公、四海龍王、太子爺、各種神明、將軍等，廟會時以宴桌方式擺設出來非常吸睛，鹿港鎮長許志宏今天前往參觀，他指出，布袋戲偶類似於歐美人喜愛的芭比娃娃，可以有不同造型的穿戴，戲偶的戲服都是「訂製款」，每件都是人工刺繡，自然身價不斐。

▲鹿港鎮從事水電材料業的黃晉瑩，收集了很多布袋戲偶，大大小小有200多個，每個戲偶彩繪講究。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.12）

× ▲鹿港鎮從事水電材料業的黃晉瑩，收集了很多布袋戲偶，大大小小有200多個，每個戲偶彩繪講究。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.12）

許志宏也喜歡戲偶，自己收藏20幾個，自認比起黃晉瑩的收藏是小巫見大巫，許志宏說 ，戲偶在進入表演前先工藝製作，透過雕刻、彩繪、組配與裝飾，讓戲偶與人形肖似，動作栩栩如生、維妙維肖，偶戲展現傳統工藝與表演藝術。