陸委會公布例行兩岸政策民調 凸顯主流民意反對一國兩制
陸委會公布例行兩岸政策民調 凸顯主流民意反對一國兩制
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-12 20:41:20
大陸委員會今（ 12 ）日根據公布例行民調結果指出，台灣主流民意支持蔡總統的兩岸政策主張和作為。民調結果，調查顯示 8 成（ 79% ）左右的民眾支持蔡總統於國慶談話強調「維持兩岸穩定不是台灣單方面可以承擔，而是兩岸共同責任」；約 8 成 5（ 85.3% ）的民眾支持在符合對等尊嚴的原則下，與北京當局共同促成有意義的對話。
陸委會指出，超達 9 成（ 90.3% ）以上的民眾反對中共武力威脅台灣本次調查顯示；約 8 成 7 成（ 87.1% ）的民眾不同意中共批判美台軍售是「勾結外部勢力、破壞台海和平」並且威脅採取必要的制裁；對於「一國兩制」也有 86.7% 的民眾不同意；74.4% 的民眾不認同中國堅持「一個中國原則」、反對台獨立場。整體民調反應，台灣民眾反對中共單方面設定的政治框架及威嚇作用。對於維護台海兩岸現狀和平，有 75.9% 的人拒絕「一國兩制台灣方案」；支持廣義上維持兩岸現狀的民眾為 87.6%；但同意「中共對台灣政府、民眾不友善的人」分別為 74.0%、56.8%；86.4% 的民眾支持「台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣 2300 萬人決定」。
對於國安議題，根據民調，有 73.4% 的人支持持續與美國合作，強化國家安全與自我防衛能力。68.8% 的民眾支持政府完成國安五法，以及修改反滲透法。陸委會強調，近期中共持續加大對台軍事恫嚇利，破壞台海和平，一在施壓台灣接受片面的「一中原則」政治框架，引起台灣人民普遍反感，對此框架堅定拒絕。面對新情勢挑戰，政府將持續密切關注局勢發展妥善應對，和對國家主權及民主自由，呼籲北京正視兩岸現實及台灣民意，承擔維護台海和平應盡的責任，共同思考和平相處之道。