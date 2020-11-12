台灣發大財！中油挖到石油 網友全嗨翻：快說油價降多少
台灣發大財！中油挖到石油 網友全嗨翻：快說油價降多少
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 21:21:32
真是好消息！台灣中油今（12）日傳出捷報，在非洲查德礦區發現重大油藏，具有象徵意義的「第一桶油」將會在下月運回台灣。網友紛紛開心祝賀，並笑稱「快說油價要降多少！」
綜合媒體報導，經濟部證實中油在海外探勘原油的工作獲得重大進展，其實中油早在2006年便與查德政府簽約取得探勘權，隨後又取得開發生產許可，並順利在今年2月開始生產。據了解，一般來說海外生產的原油都會直接賣掉，但由於中油順利開採石油具有重大象徵意義，因此不惜成本也要運回「第一桶油」，預計下月抵達台灣。而中油在查德的油礦區，估計今年的平均日產量達5800桶，日後將再視國際油價彈性調整。而除了查達，中油同時也在包括美國、印尼、委瑞內拉等多地進行油礦探勘作業。面對好消息，網友也紛紛在相關報導底下留言回覆說，「台灣發大財」、「快說油價要降多少」、「趕快賣去國外！自己國人算便宜一點」、「中油又可以理直氣壯發天文數字的年終獎金了」。但也有網友擔心，「如果挖到又不降價，有什麼好高興的」、「中油表示：挖油成本太高，所以油價繼續上漲」、「會不會比較便宜才是真的」、「降價最有感，其餘廢話就免了」。（編輯：倪浩軒）