NOW早報／WHO臉書封鎖台灣留言！台人「注音文」花式反擊

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今日天氣／東北風、梵高颱風影響 全台水氣增
今（13日）除了東北風影響外，由於「梵高」颱風外圍水氣北上至台灣一帶，台灣附近水氣增多，各地將轉為雲多有雨的天氣，東半部及大台北山區除了東北風帶來水氣外，再加上梵高颱風水氣移入，雨勢會變得更加持續並且有局部大雨的機會，中南部地區也是多雲偶有零星降雨的狀況；因此在高溫方面，中南部地區高溫會比昨下降2至3度，約在25至27度，北台灣及東半部則約23至26度，低溫方面各地夜晚清晨溫約20至22度。
川普不認輸 下一步如何走？幕僚透露：再戰2024
美國各家媒體認定民主黨候選人拜登（Joe Biden）當選第46屆總統，但現任總統川普至今尚未承認敗選，並在多個關鍵戰場州提起選舉訴訟。團隊中，越來越多顧問認為，甚至幾周後這些州完成驗票，川普也可能不會承認選舉失敗，一些人認為，川普可能會專注在下一步的規畫，包括再戰2024大選。
槓上蔡政府 國民黨公布「萊豬顫抖影片」來源細節
對於農委會揚言提告國民黨所公布的「萊豬顫抖影片」為假消息，國民黨12日公布影片來源細節，並對農委會公開提出「五問」。
還原抓猴現場！青青前男友再爆「內幕」：放火非初次過夜
擁有百萬訂閱的Youtuber「放火」李育群，日前揪網美青青過夜，怎料卻被女方的前男友陳男發現，並強拍裸照、簽本票，惹出仙人跳風波；事後雖雙方已經和解，但放火裸照仍然遭外流。對此，陳男昨（11）日在YouTube頻道《勾起你心中的惡》踢爆，當時放火已非來第一次來找青青。
滴妹手搖台中店夯炸！路人嗆「跟風仔擋路」 真相尷尬了
知名YouTuber滴妹自創的手搖飲料品牌「再睡五分鐘」，近日拓展到台中開設分店，一開幕後店門口外就排起長長人龍。不過就有一名網友於《Dcard》上發文，表示再睡五分鐘台中店開幕後，一堆人跟風在店外排隊，由於人潮過多，導致原本都會在大樓柱子下方坐著吃飯的他感到困擾，位置瞬間被佔據，「因為一堆人排隊堵住，影響當下要吃飯聊天的我們」，這也讓原PO不滿開砲「 臨時吃飯聊天的位置被排隊人潮掩埋，人多堵在那，害我們沒位置。各位如何看？」貼文引發網友兩極看法。（編輯：賴詠璿）