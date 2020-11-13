NOW早報／WHO臉書封鎖台灣留言！台人「注音文」花式反擊

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

NOW早報／WHO臉書封鎖台灣留言！台人「注音文」花式反擊

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-13 06:00:00

▲第73屆「世界衛生大會」（WHA）於11月9日至14日復會，以全線上方式舉行。（圖WHA官網）
▲第73屆「世界衛生大會」（WHA）線上復會，但有網友發現臉書直播竟封鎖有關「TAIWAN CAN HELP」的留言。（圖WHA官網）
WHO臉書封鎖台灣留言！台人「注音文、財哥體」花式反擊
我是廣告 請繼續往下閱讀
世界衛生大會（WHA）9日復會，儘管會議前多國力挺台灣，以觀察員身分參加世衛，但受到中國大陸強力打壓下仍無疾而終，有眼尖網友就發現，連在WHO臉書官方直播下方留言「TAIWAN CAN HELP」也會遭到封鎖！對此，立委陳柏惟深夜開酸，外交部長吳釗燮也做出回應，而不少台灣人更是腦洞大開留言各式「變化型」的「TAIWAN CAN HELP」，用創意回應封鎖情況。
今日天氣／東北風、梵高颱風影響　全台水氣增

今（13日）除了東北風影響外，由於「梵高」颱風外圍水氣北上至台灣一帶，台灣附近水氣增多，各地將轉為雲多有雨的天氣，東半部及大台北山區除了東北風帶來水氣外，再加上梵高颱風水氣移入，雨勢會變得更加持續並且有局部大雨的機會，中南部地區也是多雲偶有零星降雨的狀況；因此在高溫方面，中南部地區高溫會比昨下降2至3度，約在25至27度，北台灣及東半部則約23至26度，低溫方面各地夜晚清晨溫約20至22度。

川普不認輸　下一步如何走？幕僚透露：再戰2024

美國各家媒體認定民主黨候選人拜登（Joe Biden）當選第46屆總統，但現任總統川普至今尚未承認敗選，並在多個關鍵戰場州提起選舉訴訟。團隊中，越來越多顧問認為，甚至幾周後這些州完成驗票，川普也可能不會承認選舉失敗，一些人認為，川普可能會專注在下一步的規畫，包括再戰2024大選。

▲川普在拜登被報導當選第46屆總統後，首次在公開場合露面出席退伍軍人節儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普在拜登被報導當選第46屆總統後，首次在公開場合露面出席退伍軍人節儀式。（圖／美聯社／達志影像）
槓上蔡政府　國民黨公布「萊豬顫抖影片」來源細節

對於農委會揚言提告國民黨所公布的「萊豬顫抖影片」為假消息，國民黨12日公布影片來源細節，並對農委會公開提出「五問」。

▲國民黨12日公布「萊豬顫抖影片」來源細節，並對農委會提出「五問」。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.12）
▲國民黨12日公布「萊豬顫抖影片」來源細節，並對農委會提出「五問」。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.12）
還原抓猴現場！青青前男友再爆「內幕」：放火非初次過夜

擁有百萬訂閱的Youtuber「放火」李育群，日前揪網美青青過夜，怎料卻被女方的前男友陳男發現，並強拍裸照、簽本票，惹出仙人跳風波；事後雖雙方已經和解，但放火裸照仍然遭外流。對此，陳男昨（11）日在YouTube頻道《勾起你心中的惡》踢爆，當時放火已非來第一次來找青青。

▲知名YouTuber放火被爆遭網美青青男性友人強拍裸體照，並以現金25萬元和解，疑遭設局仙人跳。（圖／翻攝放火IG／青青IG）
▲知名YouTuber放火被爆遭網美青青男性友人強拍裸體照，並以現金25萬元和解，疑遭設局仙人跳。（圖／翻攝放火IG／青青IG）
滴妹手搖台中店夯炸！路人嗆「跟風仔擋路」　真相尷尬了

知名YouTuber滴妹自創的手搖飲料品牌「再睡五分鐘」，近日拓展到台中開設分店，一開幕後店門口外就排起長長人龍。不過就有一名網友於《Dcard》上發文，表示再睡五分鐘台中店開幕後，一堆人跟風在店外排隊，由於人潮過多，導致原本都會在大樓柱子下方坐著吃飯的他感到困擾，位置瞬間被佔據，「因為一堆人排隊堵住，影響當下要吃飯聊天的我們」，這也讓原PO不滿開砲「 臨時吃飯聊天的位置被排隊人潮掩埋，人多堵在那，害我們沒位置。各位如何看？」貼文引發網友兩極看法。（編輯：賴詠璿）
▲原PO貼出照片，不滿排隊人潮佔據自己原本臨時吃飯的位置。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼出照片，不滿排隊人潮佔據自己原本臨時吃飯的位置。（圖／翻攝Dcard）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀