川普簽署行政命令　禁止國民投資多家由解放軍操控之企業

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川普簽署行政命令　禁止國民投資多家由解放軍操控之企業

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-13 06:26:40｜update2020-11-13 06:35:44

▲雖然美國大選爭議與結果尚未完全確定，但川普仍不忘繼續對北京施壓，於當地時間週四簽署行政命令，禁止美國資金投資多間由中國解放軍擁有或控制的中國企業。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然美國大選爭議與結果尚未完全確定，但川普仍不忘繼續對北京施壓，於當地時間週四簽署新的行政命令，禁止美國資金投資多間由中國解放軍擁有或控制的中國企業。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選結果仍混亂，但川普抗中步調仍未放緩。他於當地時間週四簽署行政命令，禁止美國資金投資多間由中國解放軍擁有或控制的中國企業，藉此加強在大選後對北京的持續施壓。
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綜合《路透社》等外媒報導，川普簽署的行政命令禁止美國的投資企業、退休基金和其他投資者，買賣今年由美國國防部指定為受中國軍方支持的 31 家中企之股票。同時禁止美國公民在一中企被認定為受解放軍控制的 60 天後買賣該企業證券。
該命令將會自明年 1 月 11 日起生效，估計將影響多間大型中企，包含中國電信、華為、中國移動、中船重工、中國建築及監控設備製造商海康威視等。

報導指出，此舉是川普總統自大選後採取的第一個重大政策舉措，表明他眼下雖看似專注於挑戰選舉結果，但仍不忘繼續對北京施壓。命令內容聲稱：「中國增加利用美國資金資助軍事、情報和其他安全系統的發展和現代化，令中國可繼續直接威脅美國本土和海外駐軍」。

報導提到，繼中國處理新冠疫情大流行及香港國安法等事，引發包含美方在內的西方陣營不滿後，川普此舉可能會進一步導致全球最大的 2 個經濟體之間關係更加緊張。至於川普的民主黨對手拜登( Joe Biden )雖然尚未制定詳細的中國戰略，但許多跡象似乎都表明，他也將繼續對北京採取強硬態度。
白宮國安顧問歐布萊恩（ Robert O’Brien ）亦透過聲明表示，被美國國防部指定的中企在全球的證券交易所公開交易，美國的投資者可能會不經意因共同基金、退休計劃等投資，變相為這些中企提供資金。川普總統此舉意在保護美國投資者，免於在無意間提供資本給與中國軍方有關的中企，增強解放軍和中共情報部門的能力，以威脅美國經濟和與盟友的軍事合作。
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