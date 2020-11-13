美國新冠疫情持續惡化 道瓊挫跌逾300點
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-13 07:08:28
新冠肺炎疫情全球持續延燒，美國總統大選結果遲遲未能完全明朗，加上美國國內新冠疫情嚴重，諸多利空消息日內連發，週四 3 大指數週四全部收黑，道瓊工業指數收盤下跌 317.46 點。
綜合外媒報導，輝瑞與德國夥伴 BioNTech 日前公布疫苗開發取得重大進展，一度刺激輝瑞股價急漲近 15% ，美股週一出現報復式反彈， 3 大指數齊創出盤中紀錄新高。不過，在疫苗利多退燒後，由於國際和美國疫情仍然嚴峻，12 日道瓊工業平均指數下跌 317.46 點或 1.08% ，收 29080.17 點，早盤一度下跌 495 點。標普 500 指數下跌 35.65 點或 1.0% 收 3537.01 點。那斯達克指數下跌 76.84 點或 0.65% ，以 11709.59 點作收。分析指出，週三美國通報超過 144000 例新增確診，為迄今最高的單日記錄，各州感染率和住院率皆上升，波士頓、紐約和芝加哥等重要城市也都宣布新限制和宵禁，讓人難以對疫情保持樂觀，也很難迅速回復至疫前的世界。聯準會（ Fed ）主席鮑爾表示，隨著新冠病毒的傳播，未來幾個月可能對美國的經濟形成新挑戰，短期內仍受疫情不確定性影響，復甦力道放緩。
除了疫情利空消息外，由於川普政府將退出有關刺激方案的談判，美國國會紓困案談判暫時仍陷僵局，難以打破。而川普最新簽署的行政命令，也預示美中關係或將進一步惡化。
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